Савукинас: «Надеюсь, Чуприна и Алехин усилят нас в новом сезоне»
Савукинас: «Виве Кельце» доказывает свою мощь в этом сезоне»
Наставник «Мотора» – о грядущем матче запорожцев в Лиге чемпионов
19:40
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожского клуба прокомментировал предстоящий выездной матч своей команды в рамках Лиги чемпионов против польского «Виве Кельце».
«Всегда хочется улучшить результат, мы к этому стремимся. Да, дома мы были близки, чтобы забрать хотя бы очко у такого грозного соперника, но минимально уступили со счетом 25:26. «Виве Кельце» доказывает свою мощь в этом сезоне. Польская команда сейчас идет на первом месте в нашей группе. Немного волнует то, что мы не имели реальных спаррингов. Это негативный нюанс в нашей подготовке».
«Я после недельной паузы из-за болезни уже вышел и работаю с командой. Видно, что ребята ждут игры. Мы не имели сильных вызовов и довольно легко проводили матчи местного чемпионата. Но хорошо, что команда смогла выехать в Польшу и сыграть товарищеский матч. Сейчас у ребят правильное настроение на серьезный матч».
Матч «Виве Кельце» – «Мотор» состоится 23 февраля. Начало – в 19.45 по киевскому времени.
Ранее стала известна заявка «Мотора» на грядущую игру с поляками.
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