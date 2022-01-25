Савукинас: «Считаю, что из постсоветских сборных самое высокое местона Евро-2022 займут белорусы»
Савукинас: «Все травмированные игроки в ближайшее время вернутся в строй»
Наставник «Мотора» – о прошедшем сборе действующего чемпиона Украины
12:25
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе клуба рассказал о завершившегося десятидневном межсезонном сборе команды в Запорожье.
«Эта тренировочная сессия была направлена на физическую подготовку. Также мы попытались включить в занятие и гандбольные элементы, что быстрее приблизиться к следующему этапу. Немножко огорчила травма икроножной мышцы Дениса Васильева в начале сбора. В настоящий момент, он уже в хороших кондициях и готов присоединиться к общей группе. Артем Козакевич, к сожалению, после декабрьской травмы еще не оправился. Он работает по индивидуальному режиму. Лука Шебетич получил повреждение в сборной Хорватии и тоже занимается индивидуально. Разговаривал с доктором – прогнозы оптимистические. Уже в ближайшее время все упомянутые игроки вернуться в строй. А в целом сбор прошел позитивно, для игроков основного состава это был очередной этап подготовки. А молодые ребята почувствовали на себе, что такое тренироваться в режиме команды мастеров. И пытались не отставать. Добротно выдержали всю программу, достойно показали себя, что радует».
Накануне запорожский клуб сыграл первый товарищеский матч, с приехавшим в гости минским СКА. Запорожский коллектив победили со счетом 36:31. 25 января команды вновь проведут очный поединок.
Ранее Савукинас сделал прогноз относительно мужского чемпионата Европы-2022.
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