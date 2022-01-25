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02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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Савукинас: «Все травмированные игроки в ближайшее время вернутся в строй»

Наставник «Мотора» – о прошедшем сборе действующего чемпиона Украины
Гандбол
12:25
Савукинас: «Все травмированные игроки в ближайшее время вернутся в строй»
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе клуба рассказал о завершившегося десятидневном межсезонном сборе команды в Запорожье.

«Эта тренировочная сессия была направлена на физическую подготовку. Также мы попытались включить в занятие и гандбольные элементы, что быстрее приблизиться к следующему этапу. Немножко огорчила травма икроножной мышцы Дениса Васильева в начале сбора. В настоящий момент, он уже в хороших кондициях и готов присоединиться к общей группе. Артем Козакевич, к сожалению, после декабрьской травмы еще не оправился. Он работает по индивидуальному режиму. Лука Шебетич получил повреждение в сборной Хорватии и тоже занимается индивидуально. Разговаривал с доктором – прогнозы оптимистические. Уже в ближайшее время все упомянутые игроки вернуться в строй. А в целом сбор прошел позитивно, для игроков основного состава это был очередной этап подготовки. А молодые ребята почувствовали на себе, что такое тренироваться в режиме команды мастеров. И пытались не отставать. Добротно выдержали всю программу, достойно показали себя, что радует».


Накануне запорожский клуб сыграл первый товарищеский матч, с приехавшим в гости минским СКА. Запорожский коллектив победили со счетом 36:31. 25 января команды вновь проведут очный поединок.

Ранее Савукинас сделал прогноз относительно мужского чемпионата Европы-2022.
Владимир Кириченко
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Гинтарас Савукинас Мотор

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