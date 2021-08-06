Ливач имеет шанс завоевать бронзу Токио-2020. Ее обидчица с трудом вышла в финал Олимпиады
Сборная Франции стала первым финалистом женского турнира на Играх в Токио. Шведки – повержены
В «золотом матче» Олимпиады на «трехцветных» ожидает не менее серьезное испытание
6 августа 14:32
Женская сборная Франции по гандболу / Фото - gettyimagesСостоялся первый полуфинальный матч женского олимпийского турнира по гандболу в Токио.
Сборная Франции с большим трудом пробилась в финал Игр-2020, переиграв команду Швеции со счетом 29:27.
Отметим, что 35 процентов бросков отразила вратарь «трехцветных» Клеопатр Дарле.
Олимпийские игры. Токио-2020. Гандбол. Женщины. Полуфинал
Франция – Швеция 29:27 (15:14) (Заади – 7, Фоппа – 5; Карлсон, Вестберг – по 6, Робертс – 5)
Отметим, что во втором полуфинальном поединке команда ОКР сразится со сборной Норвегии. Начало матча – в 15.00.
Накануне стали известны финалисты гандбольного турнира в Токио-2020 среди мужских команд.