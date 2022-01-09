Сборная Украины – большой аутсайдер первого матча на чемпионате Европы

13 января «сине-желтые» сыграют против Сербии

Фото: ФГУ

13 января сборная Украины сыграет первый матч на чемпионате Европы. Соперником «сине-желтых» станет Сербия.

По мнению букмекеров, украинцы ощутимые андердоги в предстоящем матче. На победу команды Михаэля Биглера и Вячеслава Лочмана можно поставить за 4,33, в то же время успех сербов оценивается в 1,42.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Матчи турнира в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Поединок Украина – Сербия состоится 13 января. Начало – в 19:00.

Напомним, сборная Украины попала в группу C, где помимо сербов, сыграет с национальными командами Хорватии и Франции.