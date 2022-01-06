С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Команде Биглера вновь мешают непредвиденные обстоятельства
12:28
Мужская сборная Украины по гандболу / Фото - ФГУНепредвиденные обстоятельства вновь вносят коррективы в процесс подготовки сборной Украины к чемпионату Европы-2022.
6 января подопечные Михаэля Биглера не смогли вылететь из Запорожья в Вену. Рейс был отменен из-за сильного тумана. Сборная Украины, прошедшая регистрацию, была вынуждена вернуться в отель.
Как сообщает пресс-служба ФГУ, позже будет принято решение о дальнейшем плане подготовки украинцев к старту Евро-2022. Приоритетом при этом является безопасность игроков и максимальное уменьшение рисков заболеваний коронавирусом.
Напомним, 8 и 9 января у сборной Украины были запланированы два товарищеских матча со швейцарцами в Винтертуре.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Состав сборной Украины на сборы в Швейцарии.
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