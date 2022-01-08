Сборная Украины потеряла ключевого игрока накануне Евро-2022

Евгений Жук / фото - ФГУ

Один из лидеров сборной Украины, левый крайний Евгений Жук не поможет национальной команде на чемпионате Европы-2022.

Как рассказал тренер сборной Вячеслав Лочман, игроку не удалось восстановиться после травмы, полученной в одном из клубе.

Если увеличить нагрузку, то может произойти рецидив и процесс восстановления затянется не на месяц, а на полгода. В конце концов, врачи сборной приняли решение, что играть ему опасно. Выступления за национальную команду для Евгения это очень важно. Когда стало ясно, что он не сыграет, он тяжело это пережил, как и мы сами. Евгений Жук не только классный игрок, он тоже душа команды. Мы желаем ему скорейшего обновления и ждем его в сборной.

На позиции левого крайнего у нас остаются Дмитрий Артеменко и Александр Касай. Оба хорошо показывают себя на собрании».