Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Сборная Украины примет участие на турнире «Yellow Cup» перед стартом на Евро-2022
Соревнования в Швейцарии состоятся 4-7 января
15:17
Мужская сборная команда Украины по гандболу / Фото - ФГУМужская сборная Украины примет участие в 49-м розыгрыше турнира «Yellow Cup», который состоится 7-9 января в Винтертуре. В нем примут участие четыре национальные сборные.
В гости к швейцарцам также приедут команды Португалии и Черногории. Об этом сообщает handball.ch.
Отметим, что украинцы в четвертый раз сыграют на «Yellow Cup». Ранее они принимали участие в 2001, 2002 и 2012 годах.
Для сборных Украины, Португалии и Черногории соревнования в Швейцарии станут последней репетицией перед стартом на чемпионате Европы-2022.
Напомним, подопечные Николая Степанца на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Накануне женская сборная Украины сыграла два стартовых поединка в отборе на Евро-2022, победив команду Хорватии и проиграв француженкам.
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