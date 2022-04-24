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Стронгмен. Лига Чемпионов 2018

Сборная Украины уступила олимпийским чемпионкам в отборе Евро-2022

У украинок еще остаются шансы на выход на континентально первенство
Гандбол
10:40
Сборная Украины уступила олимпийским чемпионкам в отборе Евро-2022
Фото: ФГУ

Женская сборная Украины по гандболу проиграла олимпийским чемпионкам в квалификации чемпионата Европы-2022.

Украинки неплохо начали матч с национальной командой Франции, но не смогли удержать уровень в атаке – 5:3 превратились в 5:9. Захватив преимущество, француженки не стали расслабляться и довели счет до разгромного – 18:27.

Чемпионат Европы. Квалификация

Франция – Украина 27:18 (9:6, 18:12)

Турнирная таблица группы:

Напомним, что ранее сборная Украины уступила национальной команде Хорватии (19:26). Если в следующем матче хорватки обыграют чешек, то они выйдут в основную стадию Евро-2022.

Олег Шумейко-младший
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Женская сборная Украины по гандболу Евро-2022 (гандбол)

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