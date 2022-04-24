Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022
Сборная Украины уступила олимпийским чемпионкам в отборе Евро-2022
У украинок еще остаются шансы на выход на континентально первенство
10:40
Фото: ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу проиграла олимпийским чемпионкам в квалификации чемпионата Европы-2022.
Украинки неплохо начали матч с национальной командой Франции, но не смогли удержать уровень в атаке – 5:3 превратились в 5:9. Захватив преимущество, француженки не стали расслабляться и довели счет до разгромного – 18:27.
Чемпионат Европы. Квалификация
Франция – Украина 27:18 (9:6, 18:12)
Турнирная таблица группы:
Напомним, что ранее сборная Украины уступила национальной команде Хорватии (19:26). Если в следующем матче хорватки обыграют чешек, то они выйдут в основную стадию Евро-2022.
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