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Сборная Украины узнала соперника по первому раунду плей-офф отбора на ЧМ-2023

Матчи пройдут в марте
Гандбол
19:38
Сборная Украины узнала соперника по первому раунду плей-офф отбора на ЧМ-2023
Фото: ФГУ

Сборная Украины узнала, с кем сыграет в первом раунде плей-офф отбора на чемпионат мира-2023 по гандболу, который пройдет в Швеции и Польше.

«Сине-желтой» команде предстоит встретиться со сборной Финляндии. Матчи пройдут 16-17 марта в Украине и 19-20 марта в Финляндии.

В случае положительного исхода противостояния, Украина выйдет во второй раунд плей-офф, где сыграет против Хорватии за выход на чемпионат мира. Встречи пройдут 13-14 и 16-17 апреля.

Отметим, что сборные Украины и Хорватии встречались на чемпионате Европы-2022 и тогда разгромную победу одержали «клетчатые».

Сергей Остапенко
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Мужская сборная Украины (гандбол)

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