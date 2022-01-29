Сборная Украины узнала соперника по первому раунду плей-офф отбора на ЧМ-2023

Матчи пройдут в марте

Фото: ФГУ

Сборная Украины узнала, с кем сыграет в первом раунде плей-офф отбора на чемпионат мира-2023 по гандболу, который пройдет в Швеции и Польше.

«Сине-желтой» команде предстоит встретиться со сборной Финляндии. Матчи пройдут 16-17 марта в Украине и 19-20 марта в Финляндии.

В случае положительного исхода противостояния, Украина выйдет во второй раунд плей-офф, где сыграет против Хорватии за выход на чемпионат мира. Встречи пройдут 13-14 и 16-17 апреля.

Отметим, что сборные Украины и Хорватии встречались на чемпионате Европы-2022 и тогда разгромную победу одержали «клетчатые».