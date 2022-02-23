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Сборы во Львове? Женская сборная Украины передислоцируется перед спаркой с Чехией

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Гандбол
14:45
Сборы во Львове? Женская сборная Украины передислоцируется перед спаркой с Чехией

Первоначально планировалось, что женская национальная сборная Украины начнет подготовку ко второму «окну» отбора на ЧЕ-2022 в Запорожье. Из-за нестабильной политической ситуации ЕГФ приняла решение оба матча группового турнира против Чехии провести в Оломоуце.

По нашей информации, сборы пройдут во Львове, откуда легче будет отправиться на два важных поединка, которые запланированы на 4 и 5 марта.

Несмотря на то, что все национальные федерации уже объявили составы вызванных исполнителей, ФГУ привычно не спешит с информацией относительно места сборов и списка приглашенных гандболисток к подготовке к официальным матчам.   

На данный момент Украина не сможет рассчитывать на трех ведущих игроков: Наталью Савчин, Тамару Смбатян и Лесю Смолинг. У всех – травмы. Разумеется, без учета капитана сборной Виктории Борщенко, выступающей в Лиге чемпионов, чьими услугами руководители нашего гандбола по до сих пор непонятным причинам не заинтересованы.

Опять же по нашей информации, премьерный вызов в национальную сборную получила полусредняя николаевского «Реала» Анастасия Дереклеева. Она уверенно возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата Украины, в среднем забивая без малого по 8 мячей за матч.

Напомним, что после двух матчей в ОЧЕ-2022 сборная Украины с двумя пунктами делит 2-3 места с Хорватией, оставаясь за спиной Франции (4 очка) и опережая Чехию (0). В финальную часть Евро выйдут две лучшие команды из квартета.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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