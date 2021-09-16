Не изменяя традициям. «Мотор» – в топ-8 лучших клубов Европы по версии EHF
Сегодня «Мотор» начнет свой путь в Лиге чемпионов
Запорожский клуб примет португальский «Порту»
09:01
Фото: handball.motorsich.com
Сегодня, 16 сентября, чемпион Украины «Мотор» сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов. В гости к запорожцам приедет португальский «Порту». Встреча начнется в 19:45.
Украинский коллектив небольшой фаворит предстоящей игры. Это же подтверждают последние очные матчи с «Порту». В 2019 году на групповой стадии «Мотор» на выезде сыграл вничью с «Порту», а дома победил.
Отметим также, что «Мотор» входит в топ-10 лучших команд Европы, «Порту» в этом рейтинге отсутствует.
Ранее главный тренер запорожцев Гинтарас Савукинас рассказал о подготовке команды к Лиге чемпионов.
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