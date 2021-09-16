Сегодня «Мотор» начнет свой путь в Лиге чемпионов

Запорожский клуб примет португальский «Порту»

Фото: handball.motorsich.com

Сегодня, 16 сентября, чемпион Украины «Мотор» сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов. В гости к запорожцам приедет португальский «Порту». Встреча начнется в 19:45.

Украинский коллектив небольшой фаворит предстоящей игры. Это же подтверждают последние очные матчи с «Порту». В 2019 году на групповой стадии «Мотор» на выезде сыграл вничью с «Порту», а дома победил.

Отметим также, что «Мотор» входит в топ-10 лучших команд Европы, «Порту» в этом рейтинге отсутствует.

Ранее главный тренер запорожцев Гинтарас Савукинас рассказал о подготовке команды к Лиге чемпионов.