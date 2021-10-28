Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Сегодня, 28 октября, «Мотор» проведет выездной матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Фленсбурга».
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
«Мотор» подходит к поединку на шестом месте в турнирной таблице – последней позиции, которая дает путевку в плей-офф турнира. «Фленсбург» замыкает группу B.
Турнирная таблица группы В:
Букмекеры отдают предпочтение немецкому коллективу, на победу которого можно поставить за 1,37. Успех «Мотора» оценивается в 4,34.
Заявка «Мотора» на матч против «Фленсбурга»:
Вратари: 28. Максим Вьюник, 55. Геннадий Комок.
Полевые игроки: 5. Юрий Кубатко, 7. Айденас Малашинскас, 10. Борис Пуховский, 11. Захар Денисов, 15. Александр Тильте, 18. Карлос Молина, 20. Артем Козакевич, 22. Владислав Донцов, 23. Лука Шебетич, 24. Дмитрий Горига, 27. Иван Бурзак, 31. Александр Касай, 37. Денис Васильев, 74. Вячеслав Бохан.
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