Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»
Чемпион Украины проведет выездную встречу
08:20
Фото: пресс-служба «Мотора»
Сегодня, 23 сентября, чемпион Украины «Мотор» сыграет против одного из сильнейших клубов Европы – испанской «Барселоны».
Встреча состоится в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов и пройдет в Каталонии.
Букмекеры практически не оставляют шансов украинскому коллективу, возможная победа которого оценивается в коэффициент 23, в то же время на «Барселону» можно поставить за 1,02.
В первом туре «Мотор» в Запорожье обыграл «Порту» (30:27), а «Барселона» справилась с немецкой командой «Фленсбург-Хандевитт» (25:21).
Матч «Барселона» – «Мотор» начнется в 19:45 по киевскому времени.
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