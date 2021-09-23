Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»

Чемпион Украины проведет выездную встречу

Фото: пресс-служба «Мотора»

Сегодня, 23 сентября, чемпион Украины «Мотор» сыграет против одного из сильнейших клубов Европы – испанской «Барселоны».

Встреча состоится в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов и пройдет в Каталонии.

Букмекеры практически не оставляют шансов украинскому коллективу, возможная победа которого оценивается в коэффициент 23, в то же время на «Барселону» можно поставить за 1,02.

В первом туре «Мотор» в Запорожье обыграл «Порту» (30:27), а «Барселона» справилась с немецкой командой «Фленсбург-Хандевитт» (25:21).

Матч «Барселона» – «Мотор» начнется в 19:45 по киевскому времени.