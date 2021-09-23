Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»

Чемпион Украины проведет выездную встречу
Гандбол
08:20
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»
Фото: пресс-служба «Мотора»

Сегодня, 23 сентября, чемпион Украины «Мотор» сыграет против одного из сильнейших клубов Европы – испанской «Барселоны».

Встреча состоится в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов и пройдет в Каталонии.

Букмекеры практически не оставляют шансов украинскому коллективу, возможная победа которого оценивается в коэффициент 23, в то же время на «Барселону» можно поставить за 1,02.

В первом туре «Мотор» в Запорожье обыграл «Порту» (30:27), а «Барселона» справилась с немецкой командой «Фленсбург-Хандевитт» (25:21).

Матч «Барселона» – «Мотор» начнется в 19:45 по киевскому времени.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мотор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
Гандбол
22 сентября 18:58
Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
Гандбол
22 сентября 18:41
Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Гандбол
18 сентября 15:17
Голову «Драконам» рубил Горига. Постскриптум Лиги чемпионов
Эксклюзив
Голову «Драконам» рубил Горига. Постскриптум Лиги чемпионов
Гандбол
17 сентября 23:00
Точный бросок Денисова вошел в топ-5 лучших голов по итогам первого тура Лиги чемпионов
Точный бросок Денисова вошел в топ-5 лучших голов по итогам первого тура Лиги чемпионов
Гандбол
17 сентября 14:31
Тренер «Порту»: «В конце мы получили контратаки от «Мотора» и, соответственно, проиграли матч»
Тренер «Порту»: «В конце мы получили контратаки от «Мотора» и, соответственно, проиграли матч»
Гандбол
17 сентября 09:21

Новости: Гандбол

Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»
08:20
Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
22 сентября 18:58
Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
22 сентября 18:41
Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
18 сентября 15:17
Голову «Драконам» рубил Горига. Постскриптум Лиги чемпионов
Эксклюзив
Голову «Драконам» рубил Горига. Постскриптум Лиги чемпионов
17 сентября 23:00
Точный бросок Денисова вошел в топ-5 лучших голов по итогам первого тура Лиги чемпионов
Точный бросок Денисова вошел в топ-5 лучших голов по итогам первого тура Лиги чемпионов
17 сентября 14:31
Тренер «Порту»: «В конце мы получили контратаки от «Мотора» и, соответственно, проиграли матч»
Тренер «Порту»: «В конце мы получили контратаки от «Мотора» и, соответственно, проиграли матч»
17 сентября 09:21
Комок: «Хорошо, что концовка матча сложилась таким образом, что нам удалось вырвать победу»
Комок: «Хорошо, что концовка матча сложилась таким образом, что нам удалось вырвать победу»
17 сентября 07:53
Савукинас: «Даже в той части, где «Порту» нас догнал, мы не опустили руки»
Савукинас: «Даже в той части, где «Порту» нас догнал, мы не опустили руки»
17 сентября 07:35
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости