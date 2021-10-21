Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»

Подопечные Гинтараса Савукинаса попытаются выиграть второй матч в турнире

Фото: ГК Мотор

Сегодня, 21 октября, «Мотор» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против бухарестского «Динамо».

Встреча пройдет в Запорожье в местном Дворце спорта «Юность».

После четырех туров обе команды имеют в своем активе по одной победе, однако «Динамо» опережает «Мотор» за счет лучшей разницы мячей.

Турнирная таблица:

Букмекеры считают «Мотор» довольно большим фаворитом предстоящего матча, давая на его победу коэффициент 1,58, в то же время на «Динамо» можно поставить за 3,22.

Матч «Мотор» – «Динамо» начнется в 19:45 по киевскому времени.