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Сэйв голкипера «Мотора» Мороза вошел в топ-3 спасений Финала четырех SEHA-Лиги

Белорус отразил сумасшедший бросок от француза Боннфона
Гандбол
9 сентября 19:59
Сэйв голкипера «Мотора» Мороза вошел в топ-3 спасений Финала четырех SEHA-Лиги
Иван Мороз / Фото - handball.motorsich.com
SEHA-Лига на своем YouTube-канале представила топ-5 вратарских сэйвов Финала четырех, который на минувших выходных состоялся в Задаре (Хорватия) и завершился триумфом «Веспрема».

В рейтинг лучших отражений мяча попал голкипер запорожского Мотора – Иван Мороз. Взятию ворот от французского легионера Батиста Боннфона в матче с белорусским клубом «Мешков Брест» эксперты присудили белорусу третье место.


В Финале четырех «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.   
Владимир Кириченко
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Мотор Иван Мороз SEHA-Лига

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