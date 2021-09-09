Линейный «Мотора» вошел в символическую сборную Финала четырех SEHA-Лиги
Сэйв голкипера «Мотора» Мороза вошел в топ-3 спасений Финала четырех SEHA-Лиги
Белорус отразил сумасшедший бросок от француза Боннфона
9 сентября 19:59
Иван Мороз / Фото - handball.motorsich.comSEHA-Лига на своем YouTube-канале представила топ-5 вратарских сэйвов Финала четырех, который на минувших выходных состоялся в Задаре (Хорватия) и завершился триумфом «Веспрема».
В рейтинг лучших отражений мяча попал голкипер запорожского Мотора – Иван Мороз. Взятию ворот от французского легионера Батиста Боннфона в матче с белорусским клубом «Мешков Брест» эксперты присудили белорусу третье место.
В Финале четырех «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.
Комментарии 0