«Мотор» дал бой, но все же уступил ПСЖ в Лиге чемпионов
Сэйв голкипера «Мотора» вошел в топ-5 спасений очередного тура Лиги чемпионов
Вратарь сборной Украины отразил два броска подряд от легендарного Хансена
16 октября 09:55
Комок и Хансен / Фото - handball.motorsich.comЕHF на своем официальном YouTube-канале представила топ-5 лучших вратарских спасений 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Вершина рейтинга досталась голкиперу «Барселоны» Гонсало Пересу де Варгасу.
Отметим, что на второй строчке разместился вратарь «Мотора» Геннадий Комок, который отразил два броска подряд от легендарного датского полусреднего ПСЖ Миккеля Хансена.
Топ-5 сэйвов 4-го тура Лиги чемпионов:
1. Г. Перес де Варгас («Барселона»)
2. Г. Комок («Мотор»)
3. Д. Славич («Загреб»)
4. Р. Корралес («Веспрем»)
5. В. Жерар (ПСЖ)
Напомним, в матче 4-го тура группового раунда «Мотор» на выезде проиграл французскому ПСЖ (32:40).
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