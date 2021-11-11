Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 27
Завтра 20
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс 3:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс 7:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 2:3 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс 3:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 109:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс 110:98 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 117:109 Окончен
Теннис (6 событий из 23) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Педро Мартинез Портеро - Фрэнсис Тиафо 0:2 Окончен
14:55 Артур Риндеркнеч - Йозеф Ковалик 2:0 Окончен
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico, Group Teotihuacan)
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барбора Крейчикова - Анетт Контавейт 0:2 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Даниэлле Росе Коллинс - Элисон Ван Уйтванк 2:0 Окончен
17:00 Син Ю Ванг - Элисон Риске 0:2 Окончен
18:50 Жасмин Паолини - Симона Халеп 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Россия - Кипр -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Люксембург -:- Запланирован
19:00 Грузия - Швеция -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия -:- Запланирован
21:45 Греция - Испания -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Торонто Мейпл Лифс 0:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз 94:97 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 90:123 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 104:88 Окончен
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс 104:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 100:112 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс 117:107 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс 108:118 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер 100:108 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз 136:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс 119:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс 123:110 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит 120:117 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Днепр -:- Запланирован
Теннис (4 события из 19) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Даниэль Эванс - Фрэнсис Тиафо 1:2 Окончен
19:00 Энди Маррей - Томми Пол -:- Запланирован
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Элисон Риске - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
21:00 Жаклин Адина Кристиан - Симона Халеп -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес -:- Запланирован
14:15 Олимпик - Нива Т -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Николаев - БК Запорожье -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Киев-Баскет -:- Запланирован

Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі

Перше очко «Спартака», підготовка «Галичанки» до Єврокубка та коментарі найкращих бомбардирів
Гандбол
15:51
Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі Послесловие
Фото: ФГУ

У жіночій гандбольній Суперлізі завершився 5-й тур. Зіграли: «Карпати» Ужгород – «Галичанка» Львів (в Ужгороді), «Реал» Миколаїв – «ТНУ ДЮСШ-21» Київ (у Миколаєві) – 5-6 листопада, «Спартак» Київ – «Дніпрянка» Херсон – (у Броварах) – 9-10 листопада.

Найнесподіванішим став результат першого матчу 5-го туру між «Дніпрянкою» та «Спартаком». Киянки вперше зіграли внічию з «Дніпрянкою». Принаймні з 2016 року, як проаналізувала авторка статті, нічийної не було. Останній раз «Спартаку» вдалося так добре зіграти з кимось з лідерок чемпіонату у 12-му турі сезону 2017/2018: «Реал» – «Спартак» – 22:22. І ось – повторення успіху. Ба більше, «Спартаку» ледь трохи забракло до перемоги.

ГК Спартак / Фото: ФГУ

У другому матчі херсонські піраньї такого допустити вже не могли – перемога за ними.

 «Спартак» Київ – «Дніпрянка» Херсон 25:25 (12:13) та 24:29 (10:15).

Найкращим бомбардиром «Спартака» є Олександра Фурманець. Дівчина встигла пограти і за ужгородські «Карпати», і за львівську «Галичанку». Після одруження переїхала до Києва і тепер феєрить у лавах «Спартака». Сьогодні на її рахунку майже 25 % забитих киянками м’ячів упродовж усіх турів: 44 зі 184-х. Як справжній лідер команди Олександра бере на себе відповідальність не лише за успіхи:

У першому матчі ми реально могли перемогти «Дніпрянку». Однак попри те, що я забила дев’ять м’ячів, по закінченні основного часу при нічийному рахунку не зуміла реалізувати пенальті.

Найбільше далася взнаки втома. Замін у нас нема. Травмована основна гравчиня – Милослава Бородай. У неї стався вивих ліктя у попередньому турі на грі з Ужгородом. Добре, що нічого страшного не виявили: наразі вона у гіпсі, але скоро буде тренуватись.

«Дніпрянка» на хорошому ходу, однак непереможних команд нема! Ми налаштувалися, ми хотіли – і ми зіграли.

З «Дніпрянкою» було нелегко, але я розсмакувала гру і якось все пішло. Ще й Оржаховська Настя непогано у нас зіграла.

У другому матчі нам не вистачило досвіду інших гравців, адже більша частина – молодь.

У «Дніпрянки» дуже сильні кути і лінійні, на яких грають. У другому матчі ми не змогли впоратись у захисті саме з кутами та лінійним.

Одна з двох найкращих бомбардирок «Дніпрянки» Анна Дябло, подібно до Олександри Фурманець, відчуває відповідальність за результат:

Можу сказати конкретно за себе: як лідер команди я не зіграла на всю свою силу у першому матчі.

Одразу виокремлю нашого воротаря (Тетяну Чорнявську – прим.авт.). Нічия завдяки їй: в кінці матчу при рахунку 25:25 вона витягла семиметровий, інакше б ми програли.

У нас був хороший захист, проте у нападі підкачала реалізація: моменти створювали, але… Налаштування ніби й було, але воно відрізнялося від налаштування на «Реал» і «Карпати» і, напевно, це нас й підвело. Недооцінили «Спартак», хоча тренер нас попереджав, що це вже сильний суперник, але, напевно, усе-таки ми були трохи розслаблені.

Звісно, вже після нічиєї ми були у рази серйозніше налаштовані на другий матч. Розуміли – втрачати очки не можна. Вийшли і вже у першому таймі впевнено повели п’ять м’ячів, показали свою гру і зіграли так, як мали це зробити й у першому матчі.

Анна Дябло, ГК Дніпрянка / Фото: ФГУ

У протистоянні чемпіона та віцечемпіона Суперліги за результатами поточного сезону інтриги не склалося. Львівська «Галичанка» на виїзді впевнено подужала ужгородські «Карпати».

«Карпати» Ужгород – «Галичанка» Львів 20:30 (7:17) та 25:31 (10:17)

Вперше проти своєї екскоманди – ужгородських «Карпат» вийшла одна з найкращих снайперок «Галичанки» Анастасія Мелекесцева. У команд була домовленість, що після переходу Мелекесцевої та Наталі Шипляк до «Галичанки» (сталося це у сезоні 2019/2020), дівчата два сезони не виходитимуть проти «Карпат». Два сезони минуло, і на 5-му турі обидві дівчини дебютували у грі проти своєї екскоманди.

Анастасія Мелекесцева ділиться враженнями, чи все вдалося їй та «Галичанці»:

Був присутній легкий мандраж, адже я ніколи не грала проти «Карпат». Тож не знала, що очікувати від них на майданчику. Одна справа – дивитися їхні ігри, і зовсім інша – грати проти них. Але після першого забитого м’яча мандраж спадає і починаєш грати свою гру. Вважаю, все пройшло гладко.

Щодо аналізу гри «Галичанки»: у першому матчі грав переважно перший склад. І те, що ми запланували – по переходах, комбінаціях, в принципі, все проходило. Не без помилок, але зіграли непогано. Верталися в захист, у захисті відпрацьовували.

Також відпрацьовували дальні кидки, що загалом вдалися. Добре зіграли Поляк Таня, Дмитришин Діана – забивали здалеку, а у наступній грі вже й Овчаренко Ангеліна.

У другому матчі більше дали пограти молодим. Їм треба награватися якраз з такими командами. «Карпати» – хороша команда. Якщо з ними добре граєш, то можеш йти далі і забивати голи тим же чешкам, тим же словачкам (Прим.авт. – чешки і словачки – суперниці «Галичанки» у Єврокубку 2021/22).

У «Карпат» – хороші перспективні гравчині. Індивідуально хороші, але їм бракує зіграності. Замало часу поки для зіграності. Думаю, після Нового Року це буде сформованіша команда.

Сьогодні ми голови на дві-три вище «Карпат», але не потрібно скидати їх з рахунку – все ще попереду. Сезон лише почався.

Анастасія Мелекесцева, ГК Галичанка / Фото: ФГУ

Головний тренер «Галичанки» Віталій Андронов теж радіє, що перед Єврокубком вдалось зіграти з хорошим суперником:

«Галичанка» – «Карпати» – західне дербі. Ми завжди  хвилюємось, а тим паче коли ігри в Ужгороді. Але  матчі показали – наразі ми сильніші. Дві гри повноцінно контролювали. Й практично всі «галичанки» зіграли.

Це дуже добре, що провели ці ігри перед Єврокубком. Адже вже цього тижня, у неділю 14 листопада, граємо з «Ювентою» у Львові, а 21-го – на виїзді.

Проаналізувала виступ своєї команди й Яна Готра. До слова, саме ця гандболістка «Карпат» вже з першого туру тримає пальму першості у ТОП найкращих бомбардирів Суперліги.

У «Карпатах» з досвідчених гравців залишилось троє-четверо. Петрова Альона, я, Єлизавета Воронько, Каріна Байрак. Мілана Шукаль вже третій рік переважно на лавочці запасних – у неї травма за травмою. Ми набрали молодий склад – і  з Вищої ліги, і з дитячої. Думаю, треба рік-два, щоб зігратись з ними. Та й молодь ще вчити треба. Ми їх підтримуємо, як можемо, підказуємо.

Маємо проблеми у захисті: у грі з «Галичанкою» весь захист провалили. Нема реалізації з задньої лінії. Тому мусила я піднятись на задню лінію, хоча я кутовичка. Немає нормального правого кута, правого півсереднього. Центру і воротарів, дякувати Богу, вистачає, але немає реалізації власне з правої сторони і задніх кидків. Працюємо!

Яна Готра, ГК Карпати / Фото надано гандболісткою

Миколаївський «Реал» у себе вдома без проблем впорався з наразі аутсайдером Суперліги – «ТНУ».

«Реал» Миколаїв – “ТНУ ДЮСШ 21” 37:19 (20:9) та 35:13 (20:4).

 Топ найкращих бомбардирів Суперліги (після 5-го туру):

1. Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 85 голів

2. Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 67

3. Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 61

4. Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв) – 59

5. Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 56

6. Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 54

 7-8. Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 53

 7-8. Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 53

9. Мелекесцева Анастасія («Галичанка» Львів) – 48

10.  Панченко Наталя («Дніпрянка» Херсок) – 45

Поточна турнірна таблиця:

«Галичанка» – 20 оч. (10 ігор: 10 перемог; різниця забитих-пропущених +142)

«Дніпрянка» – 15 оч. (10 ігор: 7 перемог, 1 нічия, 2 поразки; різниця забитих-пропущених +53)

«Карпати» – 10 оч. (10 ігор: 5 перемог, 5 поразок; різниця забитих-пропущених +57)

«Реал» – 10 оч. (10 ігор: 5 перемог, 5 поразок; різниця забитих-пропущених +27)

«Спартак» – 1 оч. (8 ігор: 1 нічия, 7 поразок; різниця забитих-пропущених “-71”)

«ТНУ» – 0 оч. (8 ігор: 8 поразок; різниця забитих-пропущених “-208”).

Вже цього тижня, 12-13 листопада, відбудуться ігри 6-го туру Суперліги для пар: «Реал» – «Карпати» та «ТНУ» – «Дніпрянка». Матчі ж «Галичанка» – “Спартак” перенесені у зв’язку з участь львів’янок у Єврокубку.

Матч Єврокубку покажуть на телеканалі XSPORT та ютуб-сторінці «Галичанки». Онлайн трансляція матчу «Галичанки» – «Ювента». Початок – 14 листопада о 15:00

Підготувала Наталія Васьо

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Галичанка (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Переможені, але не зломлені: у Суперлізі триває бій
Репортаж
Переможені, але не зломлені: у Суперлізі триває бій
Гандбол
3 ноября 15:39
1
Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру
Репортаж
Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру
Гандбол
28 октября 14:59
«Галычанка» вышла в третий раунд Кубка Европы
«Галычанка» вышла в третий раунд Кубка Европы
Гандбол
17 октября 19:01

Новости: Гандбол

Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі
Послесловие
Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі
15:51
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
10 ноября 14:44
Полусредний сборной Украины: «У нового тренера многие упражнения, которых я никогда не делал»
Полусредний сборной Украины: «У нового тренера многие упражнения, которых я никогда не делал»
6 ноября 14:55
Комок: «Новый тренер, новые упражнения, новая система, новая тактика – всем очень интересно»
Комок: «Новый тренер, новые упражнения, новая система, новая тактика – всем очень интересно»
6 ноября 09:57
Правый крайний сборной Украины: «Биглер мыслит по-другому, иначе смотрит на гандбол»
Правый крайний сборной Украины: «Биглер мыслит по-другому, иначе смотрит на гандбол»
6 ноября 09:21
Переможені, але не зломлені: у Суперлізі триває бій
Репортаж
Переможені, але не зломлені: у Суперлізі триває бій
3 ноября 15:39
Буйненко: «Надо хорошо подготовиться к Евро-2022, тогда сможем дать бой любому сопернику»
Буйненко: «Надо хорошо подготовиться к Евро-2022, тогда сможем дать бой любому сопернику»
3 ноября 07:38
Больше никаких бикини. После скандала был изменен дресс-код в женском пляжном гандболе
Тема дня
Больше никаких бикини. После скандала был изменен дресс-код в женском пляжном гандболе
2 ноября 19:43
Левый полусредний сборной Украины пополнил ряды «Маккаби» из Димоны
Левый полусредний сборной Украины пополнил ряды «Маккаби» из Димоны
1 ноября 08:43
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
11
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Все новости

Анонсы

Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
19:00
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
WEB
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
19:30
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
12 ноября 16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
12 ноября 17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
12 ноября 23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00