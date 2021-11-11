Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі

Перше очко «Спартака», підготовка «Галичанки» до Єврокубка та коментарі найкращих бомбардирів

Послесловие

Фото: ФГУ

У жіночій гандбольній Суперлізі завершився 5-й тур. Зіграли: «Карпати» Ужгород – «Галичанка» Львів (в Ужгороді), «Реал» Миколаїв – «ТНУ ДЮСШ-21» Київ (у Миколаєві) – 5-6 листопада, «Спартак» Київ – «Дніпрянка» Херсон – (у Броварах) – 9-10 листопада.



Найнесподіванішим став результат першого матчу 5-го туру між «Дніпрянкою» та «Спартаком». Киянки вперше зіграли внічию з «Дніпрянкою». Принаймні з 2016 року, як проаналізувала авторка статті, нічийної не було. Останній раз «Спартаку» вдалося так добре зіграти з кимось з лідерок чемпіонату у 12-му турі сезону 2017/2018: «Реал» – «Спартак» – 22:22. І ось – повторення успіху. Ба більше, «Спартаку» ледь трохи забракло до перемоги.

ГК Спартак / Фото: ФГУ

У другому матчі херсонські піраньї такого допустити вже не могли – перемога за ними.

«Спартак» Київ – «Дніпрянка» Херсон 25:25 (12:13) та 24:29 (10:15).

Найкращим бомбардиром «Спартака» є Олександра Фурманець. Дівчина встигла пограти і за ужгородські «Карпати», і за львівську «Галичанку». Після одруження переїхала до Києва і тепер феєрить у лавах «Спартака». Сьогодні на її рахунку майже 25 % забитих киянками м’ячів упродовж усіх турів: 44 зі 184-х. Як справжній лідер команди Олександра бере на себе відповідальність не лише за успіхи:

У першому матчі ми реально могли перемогти «Дніпрянку». Однак попри те, що я забила дев’ять м’ячів, по закінченні основного часу при нічийному рахунку не зуміла реалізувати пенальті. Найбільше далася взнаки втома. Замін у нас нема. Травмована основна гравчиня – Милослава Бородай. У неї стався вивих ліктя у попередньому турі на грі з Ужгородом. Добре, що нічого страшного не виявили: наразі вона у гіпсі, але скоро буде тренуватись. «Дніпрянка» на хорошому ходу, однак непереможних команд нема! Ми налаштувалися, ми хотіли – і ми зіграли. З «Дніпрянкою» було нелегко, але я розсмакувала гру і якось все пішло. Ще й Оржаховська Настя непогано у нас зіграла. У другому матчі нам не вистачило досвіду інших гравців, адже більша частина – молодь. У «Дніпрянки» дуже сильні кути і лінійні, на яких грають. У другому матчі ми не змогли впоратись у захисті саме з кутами та лінійним.

Одна з двох найкращих бомбардирок «Дніпрянки» Анна Дябло, подібно до Олександри Фурманець, відчуває відповідальність за результат:

Можу сказати конкретно за себе: як лідер команди я не зіграла на всю свою силу у першому матчі. Одразу виокремлю нашого воротаря (Тетяну Чорнявську – прим.авт.). Нічия завдяки їй: в кінці матчу при рахунку 25:25 вона витягла семиметровий, інакше б ми програли. У нас був хороший захист, проте у нападі підкачала реалізація: моменти створювали, але… Налаштування ніби й було, але воно відрізнялося від налаштування на «Реал» і «Карпати» і, напевно, це нас й підвело. Недооцінили «Спартак», хоча тренер нас попереджав, що це вже сильний суперник, але, напевно, усе-таки ми були трохи розслаблені. Звісно, вже після нічиєї ми були у рази серйозніше налаштовані на другий матч. Розуміли – втрачати очки не можна. Вийшли і вже у першому таймі впевнено повели п’ять м’ячів, показали свою гру і зіграли так, як мали це зробити й у першому матчі.

Анна Дябло, ГК Дніпрянка / Фото: ФГУ

У протистоянні чемпіона та віцечемпіона Суперліги за результатами поточного сезону інтриги не склалося. Львівська «Галичанка» на виїзді впевнено подужала ужгородські «Карпати».

«Карпати» Ужгород – «Галичанка» Львів 20:30 (7:17) та 25:31 (10:17)

Вперше проти своєї екскоманди – ужгородських «Карпат» вийшла одна з найкращих снайперок «Галичанки» Анастасія Мелекесцева. У команд була домовленість, що після переходу Мелекесцевої та Наталі Шипляк до «Галичанки» (сталося це у сезоні 2019/2020), дівчата два сезони не виходитимуть проти «Карпат». Два сезони минуло, і на 5-му турі обидві дівчини дебютували у грі проти своєї екскоманди.

Анастасія Мелекесцева ділиться враженнями, чи все вдалося їй та «Галичанці»:

Був присутній легкий мандраж, адже я ніколи не грала проти «Карпат». Тож не знала, що очікувати від них на майданчику. Одна справа – дивитися їхні ігри, і зовсім інша – грати проти них. Але після першого забитого м’яча мандраж спадає і починаєш грати свою гру. Вважаю, все пройшло гладко. Щодо аналізу гри «Галичанки»: у першому матчі грав переважно перший склад. І те, що ми запланували – по переходах, комбінаціях, в принципі, все проходило. Не без помилок, але зіграли непогано. Верталися в захист, у захисті відпрацьовували. Також відпрацьовували дальні кидки, що загалом вдалися. Добре зіграли Поляк Таня, Дмитришин Діана – забивали здалеку, а у наступній грі вже й Овчаренко Ангеліна. У другому матчі більше дали пограти молодим. Їм треба награватися якраз з такими командами. «Карпати» – хороша команда. Якщо з ними добре граєш, то можеш йти далі і забивати голи тим же чешкам, тим же словачкам (Прим.авт. – чешки і словачки – суперниці «Галичанки» у Єврокубку 2021/22). У «Карпат» – хороші перспективні гравчині. Індивідуально хороші, але їм бракує зіграності. Замало часу поки для зіграності. Думаю, після Нового Року це буде сформованіша команда. Сьогодні ми голови на дві-три вище «Карпат», але не потрібно скидати їх з рахунку – все ще попереду. Сезон лише почався.

Анастасія Мелекесцева, ГК Галичанка / Фото: ФГУ

Головний тренер «Галичанки» Віталій Андронов теж радіє, що перед Єврокубком вдалось зіграти з хорошим суперником:

«Галичанка» – «Карпати» – західне дербі. Ми завжди хвилюємось, а тим паче коли ігри в Ужгороді. Але матчі показали – наразі ми сильніші. Дві гри повноцінно контролювали. Й практично всі «галичанки» зіграли. Це дуже добре, що провели ці ігри перед Єврокубком. Адже вже цього тижня, у неділю 14 листопада, граємо з «Ювентою» у Львові, а 21-го – на виїзді.

Проаналізувала виступ своєї команди й Яна Готра. До слова, саме ця гандболістка «Карпат» вже з першого туру тримає пальму першості у ТОП найкращих бомбардирів Суперліги.

У «Карпатах» з досвідчених гравців залишилось троє-четверо. Петрова Альона, я, Єлизавета Воронько, Каріна Байрак. Мілана Шукаль вже третій рік переважно на лавочці запасних – у неї травма за травмою. Ми набрали молодий склад – і з Вищої ліги, і з дитячої. Думаю, треба рік-два, щоб зігратись з ними. Та й молодь ще вчити треба. Ми їх підтримуємо, як можемо, підказуємо. Маємо проблеми у захисті: у грі з «Галичанкою» весь захист провалили. Нема реалізації з задньої лінії. Тому мусила я піднятись на задню лінію, хоча я кутовичка. Немає нормального правого кута, правого півсереднього. Центру і воротарів, дякувати Богу, вистачає, але немає реалізації власне з правої сторони і задніх кидків. Працюємо!

Яна Готра, ГК Карпати / Фото надано гандболісткою

Миколаївський «Реал» у себе вдома без проблем впорався з наразі аутсайдером Суперліги – «ТНУ».

«Реал» Миколаїв – “ТНУ ДЮСШ 21” 37:19 (20:9) та 35:13 (20:4).

Топ найкращих бомбардирів Суперліги (після 5-го туру):

1. Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 85 голів

2. Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 67

3. Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 61

4. Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв) – 59

5. Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 56

6. Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 54

7-8. Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 53

7-8. Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 53

9. Мелекесцева Анастасія («Галичанка» Львів) – 48

10. Панченко Наталя («Дніпрянка» Херсок) – 45

Поточна турнірна таблиця:

«Галичанка» – 20 оч. (10 ігор: 10 перемог; різниця забитих-пропущених +142)

«Дніпрянка» – 15 оч. (10 ігор: 7 перемог, 1 нічия, 2 поразки; різниця забитих-пропущених +53)

«Карпати» – 10 оч. (10 ігор: 5 перемог, 5 поразок; різниця забитих-пропущених +57)

«Реал» – 10 оч. (10 ігор: 5 перемог, 5 поразок; різниця забитих-пропущених +27)

«Спартак» – 1 оч. (8 ігор: 1 нічия, 7 поразок; різниця забитих-пропущених “-71”)

«ТНУ» – 0 оч. (8 ігор: 8 поразок; різниця забитих-пропущених “-208”).

Вже цього тижня, 12-13 листопада, відбудуться ігри 6-го туру Суперліги для пар: «Реал» – «Карпати» та «ТНУ» – «Дніпрянка». Матчі ж «Галичанка» – “Спартак” перенесені у зв’язку з участь львів’янок у Єврокубку.

Матч Єврокубку покажуть на телеканалі XSPORT та ютуб-сторінці «Галичанки». Онлайн трансляція матчу «Галичанки» – «Ювента». Початок – 14 листопада о 15:00

Підготувала Наталія Васьо