Шок! Козакевич и Денисов – вне заявки на Евро-2022

По неизвестным причинам ФГУ не включила двух ключевых игроков в расширенный список

Захар Денисов / фото - Мотор

Сегодня, 3 декабря, Европейской федерацией гандбола были обнародованы расширенные списки участников мужского чемпионата Европы-2022, который пройдет в январе. Удивительно, но в «список 35» не включили лидеров на своих позициях, моторовцев из Запорожья Артема Козакевича (правый крайний) и Захара Денисова (левый крайний). Более того, Денисов – многолетний капитан сборной Украины.

Расширенный состав сборной Украины:

Вратари – Михаил Будко (Мотор-Политехника), Максим Вьюник, Геннадий Комок (оба – Мотор), Виталий Шиманский (Нева, Россия), Антон Терехов (Байя-Маре, Румыния);

Левые крайние – Дмитрий Артеменко (Динамо, Россия), Александр Касай (Мотор), Ярослав Котюк (Карпаты), Станислав Плясун (ЦСКА-ШВСМ), Евгений Жук (Пермские Медведи, Россия);

Линейные – Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – Мотор), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Владислав Коржук (ЦСКА-ШВСМ), Алексей Томашевский (Мотор-Политехника);

Правые крайние – Андрей Акименко (Азоты, Польша), Илья Близнюк (Мотор-Политехника), Руслан Диякону (Одесса/ЦСКА-ШВСМ), Даниил Глушак (Драгунас, Литва), Эдуард Кравченко (Мотор);

– Евгений Буйненко (Маккаби Д, Израиль), Игорь Турченко, Дмитрий Горига (оба – Мотор), Дмитрий Коваленко (ЦСКА-ШВСМ), Тарас Миноцкий (Тарнув, Польша), Вячеслав Садовый (Ярмук, Кувейт), Максим Стрельников (Женева, Швейцария);

Разыгрывающие – Андрей Касай (Мотор-Политехника), Владислав Кобзий (Виктор, Россия), Александр Тильте (Мотор), Владислав Залевский (Динамо, Россия);

Правые полусредние – Алексей Ганчев (Пермские Медведи, Россия), Игорь Бережной (Тапа, Эстония), Роман Чичикало (Заглембе, Польша), Владислав Донцов (Мотор).

Добавим, что окончательная заявка на Евро-2022 будет сформирована из данного реестра, утвержденного Минспортом и ФГУ. Другими словами, те, кто не в списке – не могут принять участие в континентальном первенстве.



Напомним, что Федерация гандбола Украины настояла на том, чтобы снять с поста главного тренера украинца Николая Степанца, который прошел с командой отборочный цикл и квалифицировался в финальную часть. На его место ФГУ рекомендовала назначить немецкого специалиста Михаэля Биглера.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua