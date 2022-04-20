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Сьогодні збірна України зіграє з бронзовим призером Євро-2020 у відборі на чемпіонат Європи-2022

Пряма трансляція в ефірі XSPORT з 18:55!
Гандбол
12:13
Сьогодні збірна України зіграє з бронзовим призером Євро-2020 у відборі на чемпіонат Європи-2022
Фото: ФГУ

Сьогодні, 20 квітня, жіноча збірна України проведе третій матч в рамках відбору на чемпіонат Європи-2022.

Суперницями українок будуть представниці національної команди Хорватії, які на останній континентальній першості стали третіми. Номінально домашній матч пройде в Граці, Австрія. Нагадаємо, що перша гра завершилася мінімальною перемогою «синьо-жовтих» (23:22).

Воротарі:

1. Юдіт Балог («Сомбатхеї», Угорщина)
12. Марія Гладун («Фюхсе Берлін», Німеччина)
16. Вікторія Салтанюк («Галичанка»)

Польові гравчині:

3. Діана Дмитришин («Галичанка»)
7. Мар’яна Маркевич («Галичанка»)
10. Ірина Прокоп’як («Галичанка»)
11. Леся Смолінг (JKS Jaroslaw, Польща)
14. Тетяна Поляк («Галичанка»)
15. Анастасія Мелекесцева («Галичанка»)
20. Наталія Стрюкова («Глорія Бистриція», Румунія)
21. Ірина Стельмах («Подравка», Хорватія)
23. Ірина Глібко («Римніку-Вилча», Румунія)
25. Лілія Горільська («Сомбатхеї», Угорщина)
26. Альона Шупік («Кобежице», Польща)
27. Євгенія Левченко («Римніку-Вилча», Румунія)
28. Марина Коновалова («Галичанка»)
Головний тренерВіталій Андронов
ТренериОксана Площинська, Ольга Передерій
ЛікарРостислав Козакевич

Відбірний турнір до Євро-2022. Група 4 

1. Франція – 8 очок (4 матчі)

2. Україна – 2 (2)

3. Хорватія – 2 (4)

4. Чехія – 0 (2)

Трансляція матчу пройде на телеканалы XSPORT, порталі XSPORT.ua, а також на нашому Youtube каналі. Початок – о 18:55.

Олег Шумейко-младший
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Женская сборная Украины по гандболу Евро-2022 (гандбол)

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