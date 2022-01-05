Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
Балканскую команду накрыла волна эпидемии
22:22
Сборная Сербии / Фото - 24rakometВ мужской сборной Сербии продолжают диагностировать положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает 24rakomet.
Внушительный список заболевших пополнился еще четырьмя гандболистами. Это защитник Илия Абутович, левый полусредний Стеван Сретенович, линейный Драган Пешмальбек и правый полусредний Неманья Зеленович.
Ранее были изолированы вратарь Владимир Цупара, правый крайний Богдан Радивоевич, главный тренер Тони Херона, тренер вратарей Димитрие Пеянович, физиотерапевт Петар Радулович и Милорад Кривокапич, который является главой сербской делегации на Евро-2022.
Балканская команда приостановила тренировочный процесс для дополнительного анализа сложившейся ситуации и консультации с EHF.
Напомним, на континентальном первенстве сербы попали в один квартет с командами Украины, Франциии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13-го по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Напомним, EHF приняла решение отправлять на двухнедельный карантин всех участников Евро-2022, у которых в процессе подготовки будет обнаружен COVID-19.
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