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Стала известна заявка «Мотора» на Финал четырех SEHA-Лиги. Первый матч запорожцы сыграют с «Веспремом»

В Задар отправились 16 гандболистов
Гандбол
3 сентября 13:58
Стала известна заявка «Мотора» на Финал четырех SEHA-Лиги. Первый матч запорожцы сыграют с «Веспремом»
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com
Накануне «Мотор» отправился в Хорватию, где флагман украинского гандбола впервые примет участие в Финале четырех SEHA-Лиги. 

Первым соперником запорожцев станет венгерский клуб «Веспрем». Перед этим на полуфинальной стадии турнира белорусский «Мешков Брест» встретится с хорватским «Загребом».

В Задар наставник «Мотора» Гинтарас Савукинас взял шестнадцать гандболистов. 
Заявка «Мотор» на матчи Финала четырех SEHA-Лиги:

Вратари: 28. Максим Вьюник, 33. Иван Мороз, 55. Геннадий Комок.

Полевые игроки: 5. Юрий Кубатко, 7. Айденас Малашинскас, 10. Борис Пуховский, 11. Захар Денисов, 15. Александр Тильте, 17. Игорь Турченко, 18. Карлос Молина, 19. Эдуард Кравченко,  20. Артем Козакевич, 22. Владислав Донцов, 24. Дмитрий  Горига, 27. Иван Бурзак, 31. Александр Касай, 37. Денис Васильев,  74. Вячеслав Бохан.
Напомним, Финал четырех SEHA-Лиги состоится в хорватском Задаре с 3 по 5 сентября. Сегодня команды сыграют полуфиналы. 

Начало матча «Мотор» – «Веспрем» в 21:30.

Накануне «Мотор» уверенно победил «Донбасс» в матче за Суперкубок Украины.
Владимир Кириченко
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