Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Стали известны финалисты женского чемпионата мира-2021 в Испании
В матче за бронзу турнира встретятся хозяйка форума и команда Дании
12:42
Женская сборная Норвегии по гандболу / Фото - EHFСостоялись полуфинальный матчи чемпионата мира по гандболу среди женских команд, который проходит в Испании.
В первом полуфинале сборная Франции минимально переиграла команду Дании со счетом 23:22.
Во втором полуфинале норвежки оказались сильнее команды Испании. Скандинавки победили со счетом 27:21.
Чемпионат мира-2021. Женщины. Полуфиналы
Норвегия – Испания 27:21 (11:11) (Мерк – 8, Браттсет Дале – 7, Санна Сульберг, Кристиансен, Рейстад – по 3; Барбоса – 5, Гутьеррес, П.Аркос – по 3)
Франция – Дания 23:22 (10:12) (Фоппа – 4, Заади, Пино, Ноканди, Тублан, Нзе-Минко – по 3; Хаугстед – 5, А.Хансен – 4, Хойлунд – 3)
Сборные Норвегии и Франции оспорят титул чемпиона мира уже в четвертый раз. В 1999 и 2011 годах сильнее были северянки, в 2017-м чемпионками стали француженки. В минувшем году эти команды встретились в финале чемпионата Европы, который завершился победой подопечных Торира Хергейрссона – 23:21.
Команды Испании и Дании встретятся в поединке за бронзу. Финал и матч за 3-е место состоятся 19 декабря.
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