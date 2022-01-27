Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022
Стали известны полуфинальные пары Евро-2022. Трехкратные олимпийские чемпионы снова в деле
Решающие матчи континентального первенства смотрите в прямом эфире на XSPORT
10:59
Никола Карабатич / Фото - TwitterОпределены все участники полуфиналов чемпионата Европы-2022 по гандболу.
Игры пройдут 28 января.
Матч за 5-6 место:
Исландия – Норвегия (18.30, по киевскому времени).
1/2 финала:
Испания – Дания (19.00)
Франция – Швеция (21.30)
Финальный поединок Евро-2022 состоится 30 января. Начало – в 19.00.
Напомним, прямые трансляции решающих матчей турнира вы сможете увидеть в прямом эфире на телеканале XSPORT.
Комментарии 0