Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Эту роль отдали одному из лидеров запорожского «Мотора»
07:58
Геннадий Комок / Фото - ФГУСборная Украины в первый день тренировок после возобновления сборов в Запорожье выбрала капитана команды перед чемпионатом Европы-2022.
Эту роль доверили опытному вратарю запорожского «Мотора» Геннадию Комку. Капитана выбирали голосованием среди игроков и за Комка проголосовали единогласно. Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.
Напомним, 34-летний Комок является воспитанником школы запорожского ZTR. Защищал цвета ZTR, российской «Неву», а с 2016 года выступает за «Мотор». Является многократным чемпионом и обладателем Кубка Украины, участником чемпионатов Европы-2010 и 2020.
Отметим, что после завершения сборов в Запорожье сборная Украины 6 января вылетит на контрольный турнир в Швейцарию, а оттуда переедет в Венгрию, где сыграет в финальной части чемпионата Европы-2022.
Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Накануне левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко рассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.
Комментарии 0