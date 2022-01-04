Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте 5:0 Окончен
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 116:111 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 108:104 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит 115:113 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 86:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс 99:133 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 108:103 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:00 Регле - Фрелунда -:- Запланирован
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Краматорск - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022

Эту роль отдали одному из лидеров запорожского «Мотора»
Гандбол
07:58
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Геннадий Комок / Фото - ФГУ
Сборная Украины в первый день тренировок после возобновления сборов в Запорожье выбрала капитана команды перед чемпионатом Европы-2022. 

Эту роль доверили опытному вратарю запорожского «Мотора» Геннадию Комку. Капитана выбирали голосованием среди игроков и за Комка проголосовали единогласно. Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.
 
Напомним, 34-летний Комок является воспитанником школы запорожского ZTR. Защищал цвета ZTR, российской «Неву», а с 2016 года выступает за «Мотор». Является многократным чемпионом и обладателем Кубка Украины, участником чемпионатов Европы-2010 и 2020.

Отметим, что после завершения сборов в Запорожье сборная Украины 6 января вылетит на контрольный турнир в Швейцарию, а оттуда переедет в Венгрию, где сыграет в финальной части чемпионата Европы-2022.

Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Накануне левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко рассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мужская сборная Украины (гандбол) Геннадий Комок Евро-2022 (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Гандбол
07:17
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Гандбол
01 января 16:00
Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»
Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»
Гандбол Сборные Украины
26 декабря 2021г. 13:59
Словакия может не принять Евро-2022 по гандболу
Словакия может не принять Евро-2022 по гандболу
Гандбол
22 декабря 2021г. 13:55
Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе
Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе
Гандбол
21 декабря 2021г. 19:40
Тренер сборной Украины: «Наша большая цель – трехлетний цикл и попадание на Олимпийские игры-2024»
Тренер сборной Украины: «Наша большая цель – трехлетний цикл и попадание на Олимпийские игры-2024»
Гандбол
20 декабря 2021г. 13:28

Новости: Гандбол

Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
07:58
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
07:17
Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022
Аналитика
Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022
03 января 10:23
Роман Чичикало пропустит Евро-2022
Эксклюзив Роман Чичикало пропустит Евро-2022
01 января 18:50
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
01 января 16:00
Розбір польотів у гандбольній Суперлізі
Эксклюзив
Розбір польотів у гандбольній Суперлізі
31 декабря 2021г. 10:30
Савукинас: «По Трухановичюсу никакой ясности нет. Мороза, возможно, мы вообще не увидим в этом сезоне»
Савукинас: «По Трухановичюсу никакой ясности нет. Мороза, возможно, мы вообще не увидим в этом сезоне»
28 декабря 2021г. 08:22
Сегодня день рождения тренера, подопечные которого завоевали первую олимпийскую медаль Украины в игровых видах спорта
Сегодня день рождения тренера, подопечные которого завоевали первую олимпийскую медаль Украины в игровых видах спорта
26 декабря 2021г. 21:21
Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»
Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»
Сборные Украины
26 декабря 2021г. 13:59
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости