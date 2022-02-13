Тамара Смбатян останется в топ-чемпионате

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
26-летняя украинка Тамара Смбатян продолжает восстановление после второго в карьере разрыва крестообразных связок. Полусредняя венгерской «Альбы Фехервар» пока не приступила к беговой работе, но на нее рассчитывают в команде – Тамара продлила отношения с клубом еще на два года.
Ранее выступала за «Галычанку», польские «Олимпию» и «Кошалин», румынские «Магуру» и «Корону Брашов».
Участница финальной части Евро-2014 и МВП-2015 в Украине (в составе «Галычанки») – одна из ведущих игроков сборной Украины на позиции разыгрывающей.
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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