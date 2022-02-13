Тамара Смбатян останется в топ-чемпионате

Украинская полусредняя венгерской «Альбы» продлила контракт на два года

26-летняя украинка Тамара Смбатян продолжает восстановление после второго в карьере разрыва крестообразных связок. Полусредняя венгерской «Альбы Фехервар» пока не приступила к беговой работе, но на нее рассчитывают в команде – Тамара продлила отношения с клубом еще на два года.

Ранее выступала за «Галычанку», польские «Олимпию» и «Кошалин», румынские «Магуру» и «Корону Брашов».

Участница финальной части Евро-2014 и МВП-2015 в Украине (в составе «Галычанки») – одна из ведущих игроков сборной Украины на позиции разыгрывающей.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua