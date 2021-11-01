Андронов: «Победа над Францией была в руках, она была такой реальной, но ускользнула»
Татьяна Поляк: «У Андронова иное видение игры, более современное. Он вызвал в сборную девочек, которых раньше игнорировали»
Игрок команды Украины – об успешном старте отбора на Евро-2022
07:37
Татьяна Поляк и Виталий Андронов / Фото - ФГУПравая полусредняя сборной Украины и львовской «Галичанки» Татьяна Поляк назвала причину, которая стала составляющей успешного выступления команды в стартовых матчах квалификации чемпионата Европы-2022.
«Во многом это связано с приходом нового тренера Виталия Андронова. У него совершенно иное видение игры, нежели у предыдущего тренера. Более современное. Он умеет раскрывать потенциал девочек, играет на лучших качествах каждой гандболистки. Он все склеил, и получилась такая красивая картина. Сборная стала более сбалансированной в защите и атаке. Кроме того, Виталий Николаевич вызвал некоторых девочек, которых раньше тренерский штаб игнорировал. Многое команде дало возвращение Ирины Глибко. Она очень опытный игрок, долгое время выступает в чемпионате Румынии – ведущем в Европе. Рядом с такими гандболистками, как Глибко, растут молодые девушки».
Накануне женская сборная Украины сыграла два стартовых поединка в отборе на Евро-2022, победив команду Хорватии (23:22) и проиграв француженкам (25:28).
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