«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
Разыгрывающий сборной Украины – о переходе в запорожский клуб
08:19
Александр Тильте / Фото - handball.motorsich.comРазыгрывающий запорожского «Мотора» Александр Тильте в интервью пресс-службе запорожского клуба рассказал о своем возвращении в Украину из Польши, а также прокомментировал подготовку к новому гандбольному сезону.
Ранее тебя в «Моторе» хотел видеть еще бывший рулевой Николай Степанец…
«Слышал об этом. Был ко мне интерес, но конкретное предложение поступило только в этом году. Я согласился, и вот я здесь».
«Хробры» предлагал остаться в Польше?
«Клуб был заинтересован во мне, руководство предлагало остаться хотя бы еще на сезон. Было еще пару предложений и от других клубов. Но я знаю, что «Мотор» – это клуб с большими амбициями, поэтому и сделал выбор в пользу запорожской команды. Ведь здесь у меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов».
К тренировкам в Запорожье сразу привык?
«Здесь определенно более интенсивные тренировки. Понятное дело, всем гандболистам, наверное, не нравятся сборы по ОФП. Перед сезоном это самая неприятная, но нужная часть в гандболе. Но эти сборы мы отработали со стопроцентной выкладкой, так что все нормально. У каждого тренера свой план подготовки. Но кардинальных изменений для себя я не заметил. Единственное, что у каждого был пульсометр и каждый игрок бегал на своем пульсе. То есть, если до этого было время, в которое нужно было всем вкладываться, то здесь каждый должен был бежать на своем пульсе. Вычислялся максимальный пульс, процентность от этого пульса нужно было держать каждому индивидуально».
Во время сбора в Германии ты играл на позиции правого полусреднего. Как тебе в этом амплуа?
«До этого на правом полусреднем я практически не играл. Но, если так случится, то просто буду рад возможности выйти на площадку и помочь команде. Но мне ближе игра в центре и на левом полусреднем. Если подвести итог выездной серии, то, к сожалению, мы столкнулись с чередой травм. Из положительного, думаю, больше сыгрались. А в последнем матче в Бресте показали, что можем выигрывать даже неполным составом. И когда боремся до последнего, то побеждаем».
В Лиге чемпионов ты новичок. Какие амбиции у тебя на самый престижный гандбольный турнир?
«Быть полезным команде и пройти как можно дальше. Для начала выйти из группы. Опять же у нас очень сильные соперники. Надо побеждать и прибавлять от игры к игре, добавлять во всех игровых аспектах».
Накануне главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас подвел итоги сбора своей команды в Германии и международного турнира в Бресте (Беларусь).
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