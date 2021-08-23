Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель 1:0 Остановлен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 2:2 Окончен
21:45 Наполи - Венеция 2:0 Окончен
21:45 Рома - Фиорентина 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 1:0 Окончен
23:00 Леванте - Реал 3:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Окончен
17:30 Ужгород - ВПК-Агро 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Оболонь 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 Окончен
19:30 Колос - Александрия 0:1 Окончен
21:30 Динамо - Десна 4:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя -:- Запланирован
21:45 Сампдория - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (3 события из 53) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован

Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»

Разыгрывающий сборной Украины – о переходе в запорожский клуб

Гандбол
08:19
Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
Александр Тильте / Фото - handball.motorsich.com
Разыгрывающий запорожского «Мотора» Александр Тильте в интервью пресс-службе запорожского клуба рассказал о своем возвращении в Украину из Польши, а также прокомментировал подготовку к новому гандбольному сезону.

Ранее тебя в «Моторе» хотел видеть еще бывший рулевой Николай Степанец…

«Слышал об этом. Был ко мне интерес, но конкретное предложение поступило только в этом году. Я согласился, и вот я здесь».


«Хробры» предлагал остаться в Польше?

«Клуб был заинтересован во мне, руководство предлагало остаться хотя бы еще на сезон. Было еще пару предложений и от других клубов. Но я знаю, что «Мотор» – это клуб с большими амбициями, поэтому и сделал выбор в пользу запорожской команды. Ведь здесь у меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов».


К тренировкам в Запорожье сразу привык?

«Здесь определенно более интенсивные тренировки. Понятное дело, всем гандболистам, наверное, не нравятся сборы по ОФП. Перед сезоном это самая неприятная, но нужная часть в гандболе. Но эти сборы мы отработали со стопроцентной выкладкой, так что все нормально. У каждого тренера свой план подготовки. Но кардинальных изменений для себя я не заметил. Единственное, что у каждого был пульсометр и каждый игрок бегал на своем пульсе. То есть, если до этого было время, в которое нужно было всем вкладываться, то здесь каждый должен был бежать на своем пульсе. Вычислялся максимальный пульс, процентность от этого пульса нужно было держать каждому индивидуально».


Во время сбора в Германии ты играл на позиции правого полусреднего. Как тебе в этом амплуа?

«До этого на правом полусреднем я практически не играл. Но, если так случится, то просто буду рад возможности выйти на площадку и помочь команде. Но мне ближе игра в центре и на левом полусреднем. Если подвести итог выездной серии, то, к сожалению, мы столкнулись с чередой травм. Из положительного, думаю, больше сыгрались. А в последнем матче в Бресте показали, что можем выигрывать даже неполным составом. И когда боремся до последнего, то побеждаем».


В Лиге чемпионов ты новичок. Какие амбиции у тебя на самый престижный гандбольный турнир?

«Быть полезным команде и пройти как можно дальше. Для начала выйти из группы. Опять же у нас очень сильные соперники. Надо побеждать и прибавлять от игры к игре, добавлять во всех игровых аспектах».


Накануне главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас подвел итоги сбора своей команды в Германии и международного турнира в Бресте (Беларусь).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Тильте Мотор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
Гандбол
20 августа 11:36
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
Гандбол
15 августа 16:20
Итоги мужского чемпионата Украины: в поисках контрсилы «Мотору»
Эксклюзив
Итоги мужского чемпионата Украины: в поисках контрсилы «Мотору»
Гандбол
28 июля 20:11

Новости: Гандбол

Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
08:19
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
20 августа 11:36
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
15 августа 16:20
Андронов: «Хочется привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу»
Андронов: «Хочется привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу»
13 августа 14:57
Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020
Тема дня Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020
10 августа 17:45
Тренеров сборной Украины U-19 Ланевича и Будко отправили домой накануне старта команды на ЧЕ-2021. Причина – шокирует многих
Тренеров сборной Украины U-19 Ланевича и Будко отправили домой накануне старта команды на ЧЕ-2021. Причина – шокирует многих
9 августа 12:16
Женская сборная Франции обыграла ОКР в матче за золото Олимпийских игр
Женская сборная Франции обыграла ОКР в матче за золото Олимпийских игр
Токио-2020
8 августа 11:00
Франция взяла реванш у Дании за Рио-2016 и в рекордный раз выиграла Олимпиаду
Франция взяла реванш у Дании за Рио-2016 и в рекордный раз выиграла Олимпиаду
Токио-2020
7 августа 17:52
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
6 августа 19:30
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
54
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
44
Все новости