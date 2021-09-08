Линейный «Мотора» вошел в символическую сборную Финала четырех SEHA-Лиги
Точный бросок Гориги – на вершине рейтинге лучших голов Финала четырех SEHA-Лиги
В топ-5 – капитан «Мотора» Денисов
15:37
Дмитрий Горига / Фото - handball.motorsich.comSEHA-Лига на своем YouTube-канале представила топ-5 голов Финала четырех, который на минувших выходных состоялся в Задаре (Хорватия) и завершился триумфом «Веспрема».
Возглавил рейтинг точный бросок левого полусреднего «Мотора» Дмитрия Гориги, который поразил ворота мешковца Ивана Мацкевича.
Также в топ-5 лучших голов вошел и результативный бросок капитана «Мотора» Захара Денисова.
Напомним, линейный запорожского «Мотора» Вячеслав Бохан вошел в символическую сборную Финала четырех сезона-2020/21.
В Финале четырех «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.
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