Дмитрий Горига: «Против французов применим силу. Надо будет – в прямом смысле»
Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022
На вершине – сумасшедшее взятие ворот сборной Украины от хорватского линейного
14:48
Дмитрий Горига / Фото - FacebookEHF на своем YouTube-канале представила видеоподборку лучших голов пятого игрового дня чемпионата Европы-2022.
Напомним, 17 января состоялись 8 матчей.
На вершине рейтинга оказался хорватский линейный Марино Марич, забросивший сборной Украины спиной к воротам. Замкнул тройку лучших левый полусредний украинской команды Дмитрий Горига, невероятно поразивший «девятку» владений балканцев.
Топ-5 голов пятого игрового дня Евро-2022:
1. Марино Марич (Хорватия)
2. Яннис Ленн (Франция)
3. Дмитрий Горига (Украина)
4. Рене Антонсен (Дания)
5. Урош Борзаш (Сербия)
Напомним, на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), была разбита французами (23:36), а в заключительном туре предварительного раунда потерпела фиаско и от команды Хорватии (25:38).
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