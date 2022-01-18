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Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ
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Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022

На вершине – сумасшедшее взятие ворот сборной Украины от хорватского линейного
Гандбол
14:48
Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022
Дмитрий Горига / Фото - Facebook
EHF на своем YouTube-канале представила видеоподборку лучших голов пятого игрового дня чемпионата Европы-2022. 

Напомним, 17 января состоялись 8 матчей.

На вершине рейтинга оказался хорватский линейный Марино Марич, забросивший сборной Украины спиной к воротам. Замкнул тройку лучших левый полусредний украинской команды Дмитрий Горига, невероятно поразивший «девятку» владений балканцев.
Топ-5 голов пятого игрового дня Евро-2022:

1. Марино Марич (Хорватия)

2. Яннис Ленн (Франция)

3. Дмитрий Горига (Украина)

4. Рене Антонсен (Дания)

5. Урош Борзаш (Сербия)

Напомним, на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), была разбита французами (23:36), а в заключительном туре предварительного раунда потерпела фиаско и от команды Хорватии (25:38).

Владимир Кириченко
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Дмитрий Горига Евро-2022 (гандбол) Мужская сборная Украины (гандбол)

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