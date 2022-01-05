Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
Подопечные Биглера могут провести контрольные матчи со Швейцарией
15:17
«Yellow Cup» / Фото - ФГУТоварищеский турнир «Yellow Cup» в Винтертуре (Швейцария), запланированный на 7-9 января, не будет проведен. Об этом сообщает handball.ch.
Накануне оргкомитет получил сообщения о положительных тестах на коронавирус в рядах сборных Португалии и Черногории, которые отказались от участия в турнире.
Провести соревнования лишь с участием команд Швейцарии и Украины не представляется возможным.
Отмечается, что следующий турнир «Yellow Cup» должен состояться в начале 2023 года.
Ныне рассматривается вариант проведения двух товарищеских матчей в Винтертуре между командами Швейцарии и Украины.
Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Накануне левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко рассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.
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