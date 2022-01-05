Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 22
Развернуть Свернуть
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Регле - Фрелунда 5:3 Окончен
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Перенесен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - СК Сокол 1:3 Окончен
19:00 Мариуполь - Белый Барс 4:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
Футбол (6 событий из 10) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Болонья - Интер -:- Запланирован
15:30 Специя - Верона -:- Запланирован
15:30 Лацио - Эмполи -:- Запланирован
17:30 Аталанта - Торино -:- Запланирован
19:30 Милан - Рома -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен

Подопечные Биглера могут провести контрольные матчи со Швейцарией
Гандбол
15:17
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
«Yellow Cup» / Фото - ФГУ
Товарищеский турнир «Yellow Cup» в Винтертуре (Швейцария), запланированный на 7-9 января, не будет проведен. Об этом сообщает handball.ch.

Накануне оргкомитет получил сообщения о положительных тестах на коронавирус в рядах сборных Португалии и Черногории, которые отказались от участия в турнире. 

Провести соревнования лишь с участием команд Швейцарии и Украины не представляется возможным. 

Отмечается, что следующий турнир «Yellow Cup» должен состояться в начале 2023 года.

Ныне рассматривается вариант проведения двух товарищеских матчей в Винтертуре между командами Швейцарии и Украины.

Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Накануне левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко рассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евро-2022 (гандбол) Мужская сборная Украины (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Гандбол
16:22
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Гандбол
04 января 07:58
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Гандбол
04 января 07:17
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Гандбол
01 января 16:00
Словакия может не принять Евро-2022 по гандболу
Словакия может не принять Евро-2022 по гандболу
Гандбол
22 декабря 2021г. 13:55
Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе
Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе
Гандбол
21 декабря 2021г. 19:40

Новости: Гандбол

Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
16:22
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
15:17
Капитан сборной Украины рассказал о подготовке команды к Евро
Капитан сборной Украины рассказал о подготовке команды к Евро
04 января 20:26
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
04 января 07:58
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
04 января 07:17
Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022
Аналитика
Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022
03 января 10:23
Роман Чичикало пропустит Евро-2022
Эксклюзив Роман Чичикало пропустит Евро-2022
01 января 18:50
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
01 января 16:00
Розбір польотів у гандбольній Суперлізі
Эксклюзив
Розбір польотів у гандбольній Суперлізі
31 декабря 2021г. 10:30
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости