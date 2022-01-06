Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»

Вячеслав Лочман / Фото: ФГУ

Тренер сборной Украины Вячеслав Лочман поделился своим мнением о том, что команде не удастся провести спарринги накануне Евро-2022:



У нас, к счастью, таких проблем нет, все тесты игроков и персонала – негативные. Это очень важно. И в этом может быть наше преимущество. Мы должны и дальше как отдаваться на сто процентов на тренировках, так и быть столь же усердными в вопросе соблюдения всех необходимых санитарных условий.

Остаемся в отеле, в сборной много запорожских ребят, но мы в это время против любых контактов с родными, выезды – только на тренировки.

У нас уже создан дальнейший план тренировок в Запорожье. Здесь нам идут навстречу во всех организационных моментах. Нам удалось быстро решить вопрос с отелем, нам выделили время для тренировок на прекрасной арене «Юность».

Да, минувшую ночь команда из-за ожиданий вылета фактически не спала, но у нас хороший медицинский штаб, физиотерапевт. Думаю, ребята смогут быстро восстановиться и последующие тренировки будут столь же продуктивными, как и все предыдущие в подготовке к Евро. А что касается контрольных игр, то мы заменим их двусторонними, у нас достаточно игроков для этого.