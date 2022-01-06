Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 3
Сегодня 22
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс 2:5 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Милан - Рома 1:0 1-й тайм
Хоккей (2 события из 3) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол 0:0 Окончен
19:00 Краматорск - Белый Барс 0:1 Окончен
Футбол (6 событий из 10) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Болонья - Интер -:- Перенесен
15:30 Специя - Верона 1:2 Окончен
15:30 Лацио - Эмполи 3:3 Окончен
17:30 Аталанта - Торино : Перенесен
19:30 Милан - Рома 1:0 1-й тайм
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол 0:0 Окончен
19:00 Краматорск - Белый Барс 0:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс 111:114 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 121:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер 98:90 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бордо - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 21) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»

Украинцы остались без товарищеских матчей накануне континентального первенства
Гандбол
19:29
Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»
Вячеслав Лочман / Фото: ФГУ

Тренер сборной Украины Вячеслав Лочман поделился своим мнением о том, что команде не удастся провести спарринги накануне Евро-2022:

Да, без контрольных матчей нам придется играть на Евро с чистого листа. Но остаться в Запорожье и отказаться от лишних переездов до начала чемпионата Европы – это оптимальное решение. Быстрой логистики для переезда на контрольные игры в Швейцарию нет, а каждая пересадка, ожидание в аэропорту – это большой риск подхватить коронавирус. В Европе бушует штамм COVID-19 «омикрон», заражение уже во многих командах-участницах Евро-2022, в некоторых сборных – массовые вспышки. Это ломает всю подготовку.

У нас, к счастью, таких проблем нет, все тесты игроков и персонала – негативные. Это очень важно. И в этом может быть наше преимущество. Мы должны и дальше как отдаваться на сто процентов на тренировках, так и быть столь же усердными в вопросе соблюдения всех необходимых санитарных условий.

Остаемся в отеле, в сборной много запорожских ребят, но мы в это время против любых контактов с родными, выезды – только на тренировки.

У нас уже создан дальнейший план тренировок в Запорожье. Здесь нам идут навстречу во всех организационных моментах. Нам удалось быстро решить вопрос с отелем, нам выделили время для тренировок на прекрасной арене «Юность».

Да, минувшую ночь команда из-за ожиданий вылета фактически не спала, но у нас хороший медицинский штаб, физиотерапевт. Думаю, ребята смогут быстро восстановиться и последующие тренировки будут столь же продуктивными, как и все предыдущие в подготовке к Евро. А что касается контрольных игр, то мы заменим их двусторонними, у нас достаточно игроков для этого.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Состав сборной Украины на сборы в Швейцарии.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евро-2022 (гандбол) сборная Украины (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сборная Украины осталась без контрольных матчей накануне Евро-2022
Сборная Украины осталась без контрольных матчей накануне Евро-2022
Гандбол
18:09
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
12:28
С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
Гандбол
07:58
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
Гандбол
05 января 22:22
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Гандбол
05 января 17:58
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Гандбол
05 января 16:22

Новости: Гандбол

Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»
Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»
19:29
Сборная Украины осталась без контрольных матчей накануне Евро-2022
Сборная Украины осталась без контрольных матчей накануне Евро-2022
18:09
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
12:28
Они продолжат защищать цвета Запорожья. Савукинас и Комок продлили контракты с «Мотором»
Они продолжат защищать цвета Запорожья. Савукинас и Комок продлили контракты с «Мотором»
09:59
С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
07:58
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
05 января 22:22
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
05 января 17:58
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
05 января 16:22
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
05 января 15:17
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости