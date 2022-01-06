Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»
Тренер сборной Украины Вячеслав Лочман поделился своим мнением о том, что команде не удастся провести спарринги накануне Евро-2022:
Да, без контрольных матчей нам придется играть на Евро с чистого листа. Но остаться в Запорожье и отказаться от лишних переездов до начала чемпионата Европы – это оптимальное решение. Быстрой логистики для переезда на контрольные игры в Швейцарию нет, а каждая пересадка, ожидание в аэропорту – это большой риск подхватить коронавирус. В Европе бушует штамм COVID-19 «омикрон», заражение уже во многих командах-участницах Евро-2022, в некоторых сборных – массовые вспышки. Это ломает всю подготовку.
У нас, к счастью, таких проблем нет, все тесты игроков и персонала – негативные. Это очень важно. И в этом может быть наше преимущество. Мы должны и дальше как отдаваться на сто процентов на тренировках, так и быть столь же усердными в вопросе соблюдения всех необходимых санитарных условий.
Остаемся в отеле, в сборной много запорожских ребят, но мы в это время против любых контактов с родными, выезды – только на тренировки.
У нас уже создан дальнейший план тренировок в Запорожье. Здесь нам идут навстречу во всех организационных моментах. Нам удалось быстро решить вопрос с отелем, нам выделили время для тренировок на прекрасной арене «Юность».
Да, минувшую ночь команда из-за ожиданий вылета фактически не спала, но у нас хороший медицинский штаб, физиотерапевт. Думаю, ребята смогут быстро восстановиться и последующие тренировки будут столь же продуктивными, как и все предыдущие в подготовке к Евро. А что касается контрольных игр, то мы заменим их двусторонними, у нас достаточно игроков для этого.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
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