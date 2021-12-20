Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Тренер сборной Украины: «Наша большая цель – трехлетний цикл и попадание на Олимпийские игры-2024»
Вячеслав Лочман – о подготовке к Евро-2022
13:28
Вячеслав Лочман / Фото - FacebookТренер сборной Украины по гандболу Вячеслав Лочман в интервью ФГУ поделился мыслями касательно подготовки команды к предстоящему чемпионату Европы-2022.
«Все, что запланировано для подготовки сборной Украины, выполняется. Мы прошли первый сбор, приступаем ко второму. К сожалению, в полном составе команда соберется только на январской части сборов. Тогда же определим состав из 20 человек, который отправится на турнир в Швейцарию».
«Среди лидеров сборной опытные игроки – Геннадий Комок, Евгений Жук, но также мы держим курс на постепенное омоложение. Сейчас в команде немало игроков 1994, 1996 годов рождения и моложе. Они доказывают, что готовы играть в сборной и ничем не хуже старших ребят».
«Наша большая цель – трехлетний цикл и попадание на Олимпийские игры-2024. Для этого нужно смотреть на три шага вперед и уже сейчас больше доверять новому поколению. Молодежь у нас очень неплохая».
Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Заявка сборной Украины на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы.
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