Тренер сборной Украины: «Обидное недоразумение с Горигой полностью поломало нашу игру»

Вячеслав Лочман / фото - ФГУ

Тренер сборной Украины Вячеслав Лочман поделился впечатлениями от второго матча национальной команды на Евро-2022, в котором его подопечные разгромно уступили сборной Франции.

Говоря про успехи Гориги – это будущий топ игрок мирового уровня. Он хорошо показывает себя в Лиге чемпионов, собственно, поэтому он и с сборной Украины. Он хорошо прибавил, даже в сравнении с первой игрой.

По правде, хотел бы пересмотреть момент с его удалением, мне кажется, что там ничего опасного не было.

В этом матче сборная играла лучше, чем против сербов?

До 15 минуты – да. Это была та команда и та игра, которую мы хотели видеть. Я считаю, что мы правильно сделали, что омолодили состав сборной. Сейчас сборная это совсем другая команда, в сравнении с тем, что было раньше. Против Сербии был первый матч в таком составе. Из-за ковида у нас не было возможностей сыграться. У такой сборной – большое будущее, уверен.