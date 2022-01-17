Чуда не случилось – вице-чемпионы Европы разгромили Украину
Тренер сборной Украины подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы
Биглер заявил, что такой молодой команде еще нужно время для развития
22:34
Фото: ФГУ
Тренер сборной Украины по гандболу Михаэль Биглер оценил выступление команды на Евро-2022.
Слова немца приводит пресс-служба eurohandball.com:
Мы многому научились, но этой команде еще нужно развиваться. Мы знали это еще до приезда на чемпионат Европы. Сборная Украины сыграла в фантастической группе против трех отличных команд. Мы должны идти шаг за шагом.
Мы провели не лучший матч против Сербии, против Франции сыграли намного лучше, и сегодня (в игре с Хорватией – XSPORT) было нечто усредненное. Этой команде нужно время, игроки очень трудолюбивы, но им нужно время.
В группе C Украина провела три матча, уступив Сербии (23:31), Франции (23:36) и Хорватии (25:38).
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