Тренер сборной Украины подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы

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Тренер сборной Украины по гандболу Михаэль Биглер оценил выступление команды на Евро-2022.



Слова немца приводит пресс-служба eurohandball.com:

Мы провели не лучший матч против Сербии, против Франции сыграли намного лучше, и сегодня (в игре с Хорватией – XSPORT) было нечто усредненное. Этой команде нужно время, игроки очень трудолюбивы, но им нужно время.