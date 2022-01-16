Капитан сборной Украины подвел итоги игры с олимпийскими чемпионами на Евро-2022
Тренер сборной Украины: «С Францией команда отыграла намного лучше, чем с Сербией»
Украинцы проиграли олимпийским чемпионам 23:36
12:47
Фото: handball.net.ua
Тренер сборной Украины Михаэль Биглер дал комментарий после второго матча группового этапа чемпионата Европы-2022 против национальной команды Франции (23:36):
Поздравляю сборную Франции с победой. Перед игрой я сказал команде получить удовольствие от матча, попробовать некоторые моменты. Нужно сказать, что время от времени выходило очень неплохо. В конце нам нужно было найти решение лучше против игры соперника 5-1 и 4-2, но мы сегодня сделали слишком много ошибок.
В целом команда отыграла намного лучше, чем в матче против Сербии. Это то, о чем я уже говорил неоднократно: этой команде нужно время и игры. Сейчас выстраивается структура. Если продолжать работать, я вижу хорошее будущее.
Итоги матча с олимпийскими чемпионами подвел и капитан команды.
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