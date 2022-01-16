Тренер сборной Украины: «С Францией команда отыграла намного лучше, чем с Сербией»

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Тренер сборной Украины Михаэль Биглер дал комментарий после второго матча группового этапа чемпионата Европы-2022 против национальной команды Франции (23:36):



В целом команда отыграла намного лучше, чем в матче против Сербии. Это то, о чем я уже говорил неоднократно: этой команде нужно время и игры. Сейчас выстраивается структура. Если продолжать работать, я вижу хорошее будущее.