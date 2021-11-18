Тренер «Веспрема»: «Я не знаю, что произошло и не мог узнать свою команду»

Момир Илич – о поражение в Лиге чемпионов от «Мотора»





Момир Илич / Фото - handball.motorsich.com Главный тренер «Веспрема» Момир Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Мотора»



Цитирует Илича пресс-служба запорожского клуба.



«Прежде всего, хочу поздравить «Мотор» с заслуженной победой. Я не знаю, что произошло и не мог узнать свою команду. Сегодня взял тайм-аут при счете 3:0, но, к сожалению, мои наставления не были услышаны игроками, так как я этого хотел. Играть было тяжело. Во втором тайме мы попытались изменить результат, к сожалению, нам этого тоже не удалось. На данный момент не могу найти ничего позитивного в этом матче. Но это игра, это спорт. Нам нужно продолжать бороться. Ведь через неделю у нас вновь игра с «Мотором», только уже в «Веспреме».



Отметим, что эта первая победа в истории запорожского в Лиги чемпионов над «Веспремом».



Своими эмоциями после матча с «Веспремом» поделился и

Гинтарас Савукинас Главный тренер «Веспрема»прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Мотора» (27:29) Цитирует Иличазапорожского клуба.Отметим, что эта первая победа в истории запорожского в Лиги чемпионов над «Веспремом».Своими эмоциями после матча с «Веспремом» поделился и главный тренер запорожского клуба

Владимир Кириченко