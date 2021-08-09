Тренеров сборной Украины U-19 Ланевича и Будко отправили домой накануне старта команды на ЧЕ-2021. Причина – шокирует многих

На матч с боснийцами гандболистов выведет Вячеслав Лочман





Мужская сборная Украины по гандболу U-19 / Фото - Facebook

«Неофициально говорят, что случился конфликт. Сборная Украины оказалась голодной. На просьбу создать достойные условия – получились билеты домой для тренерского штаба».

9 августа сборная Украины U-19 начнет выступление в Скопье (Северная Македония) на чемпионате Европы во втором дивизионе.Накануне первого матча команды со сборной Боснии и Герцеговины стало известно, что готовившие украинскую дружину к турниру тренерыбыли вынуждены отправиться обратно домой. Об этом сообщаетIGra_handball.На матч с боснийцами украинцев выведетОтметим, что на предварительном этапе ЧЕ-2021 (U-19) украинцы сыграют в одной группе с боснийцами, грузинами и швейцарцами. Турнир продлится до 15 августа.