Тур-разочарование: «Мотор» уступил лобовой матч, а все конкуренты одержали победы

Запорожцы упустили шанс уйти на перерыв в роли явного претендента на плей-офф Лиги чемпионов

Аналитика

В последнем перед зимним межсезоньем туре Лиги чемпионов запорожский «Мотор» упустил шанс уйти на перерыв в роли явного претендента на плей-офф, уступив конкуренту, бухарестскому «Динамо» – 29:33 (14:16).

Мотор: Комок (7/30, 23%), Вьюник (2/12, 17%, 1/1); Малашинскас (6/11), Бохан (6/6), Горига (5/6), Шебетич (3/3), Донцов (3/6), Кубатко (2/3), Васильев (1/1), Касай (1/2), Кравченко (1/3), Пуховский (0/1), ДЕНИСОВ (0/1), Молина, Тютюнник, Турченко (н.в.).

Вдобавок ко всему «Фленсбург» и «Порту» одержали победы, и теперь на место под солнцем (а оно светит первой шестерке) претендует весь квартет условных аутсайдеров. Впрочем, «Мотор» уходит на новогодние праздники в зоне плей-офф, а значит держит судьбу в своих руках.

Увы, поражение оставило неприятный осадок. «Мотор» выглядел слабее и поделился двумя очками достаточно легко и по делу. Прежде всего отмечаем провал обороны, позволившей легко набраться уверенности динамовцам по ходу матча (13/13 для Рауля Нантеса). Не помогли и вратари, пропустившие почти все с задней линии. Даже в ближнем бою все выглядело не так печально...

Что до сюжетности, то «Мотор» на отметке в три четверти матча достал соперника (23:23). И сразу же отпустил на «-3» (23:26). Попытки ухватиться за спину почти достигли цели, когда счет сокращался до одного мяча. И все же в концовке «Динамо» выглядело более собранным и заслуженно вернулиось в гонку за плей-офф.

В прошлый раз мы отмечали, что в случае равенства очков с «Фленсбургом» на финише группового раунда, «Мотор» будет иметь преимущество. С «Динамо» этого преимущества не будет.

Комок. Не самый удачный поединок. Получил «передерг» еще в первом тайме. В целом, связка центральных защитников и голкиперов выглядела несбалансированно.

Вьюник. Выходя со скамейки (на этот раз на 19-й минуте), сразу цепляется за мяч. В первом тайме насчитал три сейва вместо двух, данных в полуофициальной раскадровке ЕГФ. Во второй половине мяча не касался. Забил премьерный гол в Лиге чемпионов. На тот момент важный, поскольку моторовцы горели с «-3».

Молина. Чистого центрбека нельзя было назвать непроходимым...

Малашинскас. Несмотря на 15 очков по системе «гол+пас» (6+9), грешил нереализацией. Лишь два гола из восьми бросков с игры. Больше всех терял мяч.

Пуховский. Вышел на родной 20-й минуте. Снова отличился с позитивной стороны, работая на первую линию (четыре ассиста). Впервые в сезоне ушел с площадки без заброшенного мяча.

Горига. Очень хорошо. Перекрыл собственные ошибки в обороне, удачно бомбардируя с задней линии. Видел партнеров по команде, не сбиваясь на самодеятельность.

Шебетич. Наконец-то собрал полный портфель полезных действий. Отличился эффектными бросками издали, работал на команду. Матч в плюс.

Донцов. Из-за раннего удаления Шебетича появился еще в первой четверти. Удивительно, но получил много игрового времени. Даже после нескольких ошибок в первом тайме остался на площадке. Савукинас впервые в сезоне стабилизировал игровое время левшей, позволив Шебетичу взвешеннее распоряжаться мячом (предположу, что чувство неприкосновенности играло с хорватом злую шутку). На данной отсечке у обоих правых полусредних примерно одинаковая реализация – вокруг 50%.

Бохан. Закрывает две позиции, непревзойденно работает в атаке. Шесть из шести в ворота «Динамо» и звание одного из самых полезных исполнителей «Мотора» после 10 матчей. Новый однолетний контракт с «Мотором» не заставил себя ждать окончания Евро-2022. Приятный офф-топ: в семье Вячеслава и Кристины Бохан родилась дочь. Насыщенная неделя для белорусского линейного!

Васильев. Находка на месте «второго» защитника. Закрывает пласт работы в обороне и вновь полезно подменил Бохана в атаке, не подпуская Бурзака и Тютюнника в борьбе за игровые минуты.

Денисов. Главный «ньюсмейкер» недели. Тренерский штаб сборной Украины оставил капитана «Мотора» и собственно самой сборной вне Евро-2022. Причин никто не знает, объяснения и комментарии странного решения – отсутствует. Хотя прошло уже больше недели после опубликования расширенной заявки. Вряд ли такой груз нелогичности положительно сказывается на моральном состоянии левого вингера.

Касай. Получил много «живого» времени и забросил важный мяч первым броском. Увы, в не менее важный момент (57-я минута при 30:28!) не сумел переиграть голкипера хозяев.

Кубатко. В энный раз доказывает, что готов к матчам топ-уровня. К сожалению, девять лет подряд в Лиге чемпионов – недостаточный повод быть даже в расширенном списке кандидатов на Евро-2022...

Кравченко. Травма Козакевича открывает возможности для перспективного левши, но 1/3 (первый гол в сезоне) – непозволительная роскошь для матча такого уровня.

Тютюнник. Желание и рвение передаются даже через экран. Получил и заработал «двушку», участвовал в атакующей схеме, когда Васильев отбывал наказание, а Бохан отходил от болезненного падения.

...Заключительные четыре тура группового турнира «Мотор» проведет в следующем календарном году: с «ПСЖ» (17 февраля, Запорожье); «Виве Кельце» (23 февраля, выезд), «Барсой» (3 марта, Запорожье) и, вероятно, ключевой матч – с «Порту» (10 марта, выезд).

В заключение добавлю, что в межсезонье «Мотор» пополнится двумя новыми исполнителями. Учитывая сложность травмы Ивана Мороза, одним из них станет голкипер, который хорошо знаком и любим украинским болельщиком.

Впрочем, не будем бежать впереди паровоза и дождемся официальных новостей, а в данной рубрике увидимся уже в феврале следующего года.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua