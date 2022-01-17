17 января решится судьба Украины на Евро-2022. Команда Биглера сыграет против финалиста минувшего турнира
Тютюнник: «Нам будет тяжело с Хорватией, хотя надежда есть»
Линейный сборной Украины – о заключительном матче предварительного раунда Евро-2022
09:42
Дмитрий Тютюнник / Фото - FacebookЛинейный сборной Украины Дмитрий Тютюнник в эксклюзивном комментарии для XSPORT поделился ожиданиями перед матчем с командой Хорватии в рамках 3-го тура предварительного раунда Евро-2022.
«Как по мне, Хорватия сейчас даже сильнее Франции. У них очень интересная игра в нападении, также восстановилась и уже играет их лидер Циндрич. Это тот игрок, который испортит нам много нервов. Задняя линия в них хорошо бросает, весь состав – топовые игроки. Нам будет тяжело с ними, хотя надежда есть».
«Главное, что нам нужно исправить – не проигрывать борьбу один в один. Это наша самая большая проблема. Если убрать этот нюанс, то будет гораздо легче».
«Мы, к сожалению, многое проигрываем один в один. Когда это происходит, защитнику идет помощь от играющего рядом в обороне партнера, и соперник делает стяжку и выводят игрока на чистый бросок».
«Надо жестче играть в защите, встречать, завязывать, не давать им так легко проходить. Мы настраиваемся на хорошую игру, физически – мы готовы».
Поединок Украина – Хорватия в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча – в 19.00.
Напомним, в первых двух матчах на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), а также была разбита французами (23:36).
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