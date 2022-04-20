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Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022

Подопечные Виталия Андронова не смогли порадовать болельщиков победой
Гандбол
22:30
Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022
Фото: handball.net.ua

Сегодня, 20 апреля, женская сборная Украины по гандболу провела матч квалификации Евро-2022 австрийском Граце против команды Хорватии.

Подопечные Виталия Андронова не смогли порадовать болельщиков победой. Украинки провалили второй тайм и проиграли поединок со счетом 19:26.

Следующую игру сборная Украины проведет на выезде против команды Франции 23 апреля в Гавре. Французские гандболистки уже обеспечили себе путевку на Евро-2022. Чтобы попасть в финальный раунд, украинкам нужно занять второе место в группе.

Квалификация женского Евро-2022 по гандболу. Пятый тур

Украина – Хорватия – 19:26 (11:12)

Рене Тер Велде
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Женская сборная Украины по гандболу

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