Сегодня сборная Украины сыграет в четвертьфинале Евро-2022
Украина заняла последнее место на Евро-2022. Уже экс-подопечные Биглера проиграли все матчи в группе
Положение команд по итогам континентального первенства
11:40
Мужская сборная Украины по гандболу / Фото - FacebookСтали известны итоговые места команд после завершения мужского чемпионата Европы-2022 по гандболу, который проходил на аренах Венгрии и Словакии.
Напомним, уже экс-команда немецкого специалиста Михаэля Биглера – сборная Украины вылетела после предварительного раунда турнира.
Украинцы проиграли все матчи в группе С – сербам (23:31), французами (23:36), а в заключительном туре потерпели фиаско и от команды Хорватии (25:38).
Положение команд по итогам Евро-2022:
1. Испания
2. Дания
4 .Франция
5. Норвегия
6. Исландия
7. Германия
8. Хорватия
9. Россия
10. Нидерланды
...
24. Украина Украина
Напомним, в финале Евро-2022 сборная Швеции по завершении основного времени вырвала победу у команды Испании со счетом 27:26.
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