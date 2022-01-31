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Украина заняла последнее место на Евро-2022. Уже экс-подопечные Биглера проиграли все матчи в группе

Положение команд по итогам континентального первенства
Гандбол
11:40
Украина заняла последнее место на Евро-2022. Уже экс-подопечные Биглера проиграли все матчи в группе
Мужская сборная Украины по гандболу / Фото - Facebook
Стали известны итоговые места команд после завершения мужского чемпионата Европы-2022 по гандболу, который проходил на аренах Венгрии и Словакии.

Напомним, уже экс-команда немецкого специалиста Михаэля Биглера – сборная Украины вылетела после предварительного раунда турнира.

Украинцы проиграли все матчи в группе С – сербам (23:31), французами (23:36), а в заключительном туре потерпели фиаско и от команды Хорватии (25:38).
Положение команд по итогам Евро-2022:

1. Испания 

2. Дания 

4 .Франция 

5. Норвегия 

6. Исландия 

7. Германия 

8. Хорватия 

9. Россия 

10. Нидерланды 
...
24. Украина Украина
Напомним, в финале Евро-2022 сборная Швеции по завершении основного времени вырвала победу у команды Испании со счетом 27:26.
Владимир Кириченко
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Теги

Евро-2022 (гандбол) Мужская сборная Украины (гандбол)

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