Украинская гандболистка помогла вычислить диверсантку в бомбоубежище

Фото: novyny.live

Украинские спортсмены всячески помогают стране после нападения россии. Некоторые вступают в ряды территориальной обороны или финансируют ВСУ, но появилась еще одна незаурядная история помощи спортсмена своей родине:



Только что подруга жены рассказала. Пришла к ним в бомбоубежище девушка, которая не говорила по-украински. Сказала, что из Македонии. Выбор идеален – ну кто знает этот македонский?!

Но так случилось, что подруга жены профессиональная гандболистка и играла в клубе угадайте в какой стране?)))

Выяснилось, что македонский язык гостья не знает, и телефонного кода страны тоже. Пришлось приглашать полицию, подтвердившую, что «македонка» на самом деле была диверсанткой.

Я очень долго смеялся. Придумать такую ​​удачную легенду, забросить человека за пару месяцев до и так беда сжечься))

Слава украинским гандболисткам! Учите языки)