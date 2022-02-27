Украинская гандболистка помогла вычислить диверсантку в бомбоубежище
Украинские спортсмены всячески помогают стране после нападения россии. Некоторые вступают в ряды территориальной обороны или финансируют ВСУ, но появилась еще одна незаурядная история помощи спортсмена своей родине:
О диверсантах и победе. Ржал невероятно))
Только что подруга жены рассказала. Пришла к ним в бомбоубежище девушка, которая не говорила по-украински. Сказала, что из Македонии. Выбор идеален – ну кто знает этот македонский?!
Но так случилось, что подруга жены профессиональная гандболистка и играла в клубе угадайте в какой стране?)))
Выяснилось, что македонский язык гостья не знает, и телефонного кода страны тоже. Пришлось приглашать полицию, подтвердившую, что «македонка» на самом деле была диверсанткой.
Я очень долго смеялся. Придумать такую удачную легенду, забросить человека за пару месяцев до и так беда сжечься))
Слава украинским гандболисткам! Учите языки)
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