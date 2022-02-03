«Мотор» подписал контракты с экс-вратарем сборной Украины и белорусским полусредним
В «Моторе» – вспышка коронавируса
По этой причине был перенесен матч-открытие нового сезона SEHA-Лиги
07:58
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com2 февраля, матчем между сербской «Войводиной» и запорожским «Мотором» должен был стартовать 11-й розыгрыш SEHA-Лиги. Встреча не состоялась в срок в силу коронавирусных обстоятельств.
Из-за большого количества игроков с положительными тестами на COVID-19 действующий чемпион Украины не смог отправиться в Нови-Сад. Было принято решение о переносе матча на 3 мая.
23 апреля команды сыграют на площадке «Мотора». Об этом сообщает официальный сайт SEHA-Лиги.
Исходя из этого, первый матч турнира состоится 4 февраля, в котором «Вардар» примет «Нексе».
Напомним, с нового сезона запорожский «Мотор» усилят два новичка – украинский вратарь со словацким паспортом Игорь Чуприна и белорусский правый полусредний Николай Алехин.
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