Терлюга – серебряный призер Токио-2020
В ожидании повторения финала Рио-2016. Определились финалисты мужского гандбольного турнира на Играх в Токио
Подопечные Николая Якобсена могут защитить титул чемпионов Олимпиады
5 августа 17:16
Франция – Египет / Фото - gettyimages.comВ первом полуфинальном матче мужского олимпийского турнира среди мужских команд сборная Франции переиграл команду Египта со счетом 27:23.
Отметим, что голкипер французов Венсан Жерар отразил 44% бросков.
Во втором полуфинале сборная Дании в основное время обыграла команду Испании – 27:23.
Таким образом, в финале подопечные Николая Якобсена встретятся со сборной Франции. Эти же сборные встречались в титульном поединке и прошлой Олимпиады, в котором сильнее оказались датчане.
«Трехцветные» не пропускают финалы Олимпийских игр с 2008 года. В их активе два золота (2008, 2012) и серебро (2016).
Олимпийские игры. Токио-2020. Гандбол. Мужчины. Полуфиналы
Франция – Египет 27:23 (13:13)
Испания – Дания 23:27 (10:14)
А тем временем стали известны финалисты Олимпийских игр-2020 среди мужских баскетбольных команд.