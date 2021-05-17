Денисов: «Сборная вернулась в Запорожье – в столицу гандбола»
В первом полуфинале Кубка Украины «Донбасс» выиграл у ЦСКА-ШВСМ
Победители не испытали особых проблем с соперником
17 мая 16:48
Фото: Донбасс
В Запорожье во дворце спорта «Юность» прошел первый полуфинал Кубка Украины по гандболу, где «Донбасс» выиграл у ЦСКА-ШВСМ со счетом 33:22.
«Донбасс» с первых минут матча завладел преимуществом и постепенно начал его лишь наращивать. На большой перерыв ЦСКА-ШВСМ ушли с двукратным отставанием – 7:14.
Во второй половине матча ситуация с преимуществом «Донбасса» менялась лишь в том плане, что отрыв увеличивался не так активно как в первой половине.
Кубок Украины. Финал четырех.
ЦСКА-ШВСМ – «Донбасс» 22:33
Напомним, во втором полуфинале сыграет «Мотор» и «Мотор-Политехника». Видео-трансляция будет доступна на нашем сайте.
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