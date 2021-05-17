В первом полуфинале Кубка Украины «Донбасс» выиграл у ЦСКА-ШВСМ

Победители не испытали особых проблем с соперником





Фото: Донбасс

В Запорожье во дворце спорта «Юность» прошел первый полуфинал Кубка Украины по гандболу, где «Донбасс» выиграл у ЦСКА-ШВСМ со счетом 33:22.



«Донбасс» с первых минут матча завладел преимуществом и постепенно начал его лишь наращивать. На большой перерыв ЦСКА-ШВСМ ушли с двукратным отставанием – 7:14.

Во второй половине матча ситуация с преимуществом «Донбасса» менялась лишь в том плане, что отрыв увеличивался не так активно как в первой половине.

Кубок Украины. Финал четырех.

ЦСКА-ШВСМ – «Донбасс» 22:33

Напомним, во втором полуфинале сыграет «Мотор» и «Мотор-Политехника». Видео-трансляция будет доступна на нашем сайте.