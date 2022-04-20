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Відео трансляція. Відбір на чемпіонат Європи-2022. Україна – Хорватія

Дивіться на телеканалі XSPORT о 18:55
Гандбол
12:56
Відео трансляція. Відбір на чемпіонат Європи-2022. Україна – Хорватія
Фото: ФГУ

Сьогодні, 20 квітня, збірна України зіграє у відборі чемпіонату Європи-2022 з національною командою Хорватії.

У першому матчі колективів перемогу здобули українки з мінімальною перевагою (23:22). Гра розпочнеться у 19:00 за українським часом.

Трансляція матчу можете дивитися також на телеканалі XSPORT.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Евро-2022 (гандбол) Женская сборная Украины по гандболу

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