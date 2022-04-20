Сьогодні збірна України зіграє з бронзовим призером Євро-2020 у відборі на чемпіонат Європи-2022
Відео трансляція. Відбір на чемпіонат Європи-2022. Україна – Хорватія
Дивіться на телеканалі XSPORT о 18:55
12:56
Фото: ФГУ
Сьогодні, 20 квітня, збірна України зіграє у відборі чемпіонату Європи-2022 з національною командою Хорватії.
У першому матчі колективів перемогу здобули українки з мінімальною перевагою (23:22). Гра розпочнеться у 19:00 за українським часом.
Трансляція матчу можете дивитися також на телеканалі XSPORT.
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