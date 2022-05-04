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Воротар збірної України: «Ми не слабаки і ми заслуговуємо на свою незалежність»

Марія Гладун зізналася, що плакала, коли бачила синьо-жовтий прапор
Гандбол
08:15
Воротар збірної України: «Ми не слабаки і ми заслуговуємо на свою незалежність»
Марія Гладун / Фото - ФГУ

Воротар збірної України та німецького «Фюхсе Берлін» Марія Гладун розповіла прес-службі ФГУ про те, як змусила себе грати в гандбол, в часи, коли на батьківщині відбувається війна:

«Дівчата в команді наклеїли на форму прапор України. Коли бачила його, відразу перед очима вставали картини всіх жахіть… я просто плакала. Перша гра (після 24 лютого) була дуже важка для мене. Фокус просто втрачався. Я не могла цього зрозуміти: «зараз війна, а я тут граю».

Але потім прийшло усвідомлення, що я відповідальна за сім'ю. Тато - захищає Україну, мама з дитиною та сестра - у мене. І я зараз головна, мені точно не можна розклеїтись. Навпаки - потрібно більше працювати, проявляти себе, показувати, що Україна - сильна нація, її люди сильні своїм духом, тілом та розумом. Ми не слабаки і ми заслуговуємо на свою незалежність. Це мене підтримує».

Гладун з ріднею на кордоні:

Нагадаємо, збірна України поступилася Хорватії та Франції у відборі на чемпіонат Європи-2022.

Сергей Лукьяненко
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