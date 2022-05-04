Воротар збірної України: «Ми не слабаки і ми заслуговуємо на свою незалежність»

Марія Гладун / Фото - ФГУ

Воротар збірної України та німецького «Фюхсе Берлін» Марія Гладун розповіла прес-службі ФГУ про те, як змусила себе грати в гандбол, в часи, коли на батьківщині відбувається війна:

Але потім прийшло усвідомлення, що я відповідальна за сім'ю. Тато - захищає Україну, мама з дитиною та сестра - у мене. І я зараз головна, мені точно не можна розклеїтись. Навпаки - потрібно більше працювати, проявляти себе, показувати, що Україна - сильна нація, її люди сильні своїм духом, тілом та розумом. Ми не слабаки і ми заслуговуємо на свою незалежність. Це мене підтримує».