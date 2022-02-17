Тамара Смбатян останется в топ-чемпионате
Вратарь сборной Украины Гладун подписала новый контракт с «Берлином»
25-летняя уроженка Винницы продолжит выступать во второй немецкой Бундеслиге
17 февраля 19:21
Мария Гладун / Фото - FacebookНемецкий «Берлин» на своем официальном сайте сообщил о подписании нового соглашения с вратарем сборной Украины Марией Гладун.
Цитирует Гладун пресс-служба клуба.
«Очень рада, что остаюсь. Это мой первый легионерский опыт. Подруги по команде и руководство клуба сделали все возможное, чтобы я быстро влилась в коллектив и показала свою лучшую игру. Чувствую себя в «Берлине» очень комфортно».
25-летняя украинка подписала контракт с «Берлином» до конца сезона-2023/24. Гладун выступает за команду из Германии с октября 2021 года. Уроженка Винницы перебралась в «Берлин» из львовской «Галичанки».
Ранее 26-летняя полусредняя сборной Украины Тамара Смбатян продлила контракт с венгерским клубом «Альба Фехервар».
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