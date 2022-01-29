Вратарь шведов забросил больше легендарного Карабатича. Известны финалисты Евро-2022

Норвежцы в невероятном утешительном матче дожали исландцев

Никола Карабатич и Андреас Паличка / Фото - EHF

Стали известны финалисты мужского чемпионата Европы-2022 по гандболу.Действующий вице-чемпион мира сборная Швеции в полуфинале в сумасшедшем матче переиграла триумфаторов Токио-2020 французов со счетом 34:33.Победитель Евро-2020 команда Испании обыграла чемпионов мира-2021 датчан – 29:25.Таким образом, в решающем матче шведы встретятся с испанцами, а «трехцветные» в поединке за бронзовые медали турнира сыграют с датчанами.Франция –33:34 (14:17)Деска, Минн – по 8, Фабрегас – 5; Готтфридссон – 9, Пеллас – 7, Карлсбогорд – 5– Дания 29:25 (13:14)Алейш Гомес – 11, Х.Каньельяс – 7; М.Хансен – 8, М.Ландин – 4– Исландия 34:33 (16:12, 27:27; овертайм – 7:6)Сагосен – 8, Рейнкинд – 6; О.-И.Магнуссон – 10, Смарасон – 8Финальный матч Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – в 19.00.