Сборная Украины минимально уступила Португалии, но вышла в четвертьфинал Евро-2022
Вратарь шведов забросил больше легендарного Карабатича. Известны финалисты Евро-2022
Норвежцы в невероятном утешительном матче дожали исландцев
07:17
Никола Карабатич и Андреас Паличка / Фото - EHFСтали известны финалисты мужского чемпионата Европы-2022 по гандболу.
Действующий вице-чемпион мира сборная Швеции в полуфинале в сумасшедшем матче переиграла триумфаторов Токио-2020 французов со счетом 34:33.
Победитель Евро-2020 команда Испании обыграла чемпионов мира-2021 датчан – 29:25.
Таким образом, в решающем матче шведы встретятся с испанцами, а «трехцветные» в поединке за бронзовые медали турнира сыграют с датчанами.
Евро-2022. Полуфиналы
Франция – Швеция 33:34 (14:17)
Бомбардиры: Деска, Минн – по 8, Фабрегас – 5; Готтфридссон – 9, Пеллас – 7, Карлсбогорд – 5
Испания – Дания 29:25 (13:14)
Бомбардиры: Алейш Гомес – 11, Х.Каньельяс – 7; М.Хансен – 8, М.Ландин – 4
Матч за 5-6 место
Норвегия – Исландия 34:33 (16:12, 27:27; овертайм – 7:6)
Бомбардиры: Сагосен – 8, Рейнкинд – 6; О.-И.Магнуссон – 10, Смарасон – 8
Финальный матч Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – в 19.00.
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