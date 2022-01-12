Левый полусредний сборной Украины: «Надеюсь, смогу помочь сборной Украины пройти как можно дальше на Евро-2022»
Вьюник: «Мы хотим удивить своих соперников по группе на Евро-2022»
Вратарь сборной Украины – о настрое команды перед стартом турнира
09:43
Максим Вьюник / Фото - ФГУ11 января сборная Украины прибыла на чемпионат Европы в венгерский Сегед, где проведет все матчи групповой стадии турнира.
Сразу из аэропорта команда отправилась на тренировку, после которой прошла тестирование на СOVID-19 и заселилась в отель.
Вратарь сборной Украины Максим Вьюник в комментарии пресс-службе ФГУ рассказал о настрое команды и готовности перед престижным континентальным турниром.
«Мы настроены показать свою лучшую игру и дать сражение соперникам, которые у нас в группе считаются лидерами. Мы хотим удивить их».
На чем основываются такие намерения?
«Мы нарабатывали защиту. Нам нужно сыграть выше своих возможностей, чтобы доказать, что мы достойны бороться за выход из группы. На мой взгляд, в плане физподготовки команда сейчас на хорошем уровне. Была проведена как беговая, так и силовая работа».
В сборной много молодых игроков с небольшим опытом. Это беспокоит?
«Думаю, что молодые ребята могут успокоить свои эмоции. И унять это волнение, которое на сто процентов будет присутствовать перед выходом на площадку. Будем надеяться, что они включатся в игру с первых секунд».
Возможность сыграть с олимпийскими чемпионами, которыми является сборная Франции, а также против команд Хорватии и сербов – это особый момент?
«Играть с такими грандами, конечно, приятно. Но еще приятнее их побеждать».
Напомним, что сборная Украины в группе C сыграют с национальными командами Сербии, Франции и Хорватии. Расписание матчей сборной Украины.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
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